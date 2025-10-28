Cumbre APEC: SNA espera que Boric potencie la imagen de Chile como socio confiable

El secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte, espera que la participación del Presidente Gabriel Boric en la cumbre APEC en Corea del Sur sirva para afianzar la posición de Chile como un socio confiable a nivel internacional.

El viaje, del cual también formará parte Matte, comienza esta jornada, para llegar el miércoles al país asiático, donde el Mandatario también se reunirá con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki Moon.

"Sin duda que ser parte de este conglomerado APEC es de gran importancia: son las principales economías del mundo, donde hay consumidores muy importantes, no solamente en cantidad sino que en calidad, donde Chile tiene una posición y quiere seguir potenciando esa posición como un país que produce alimentos y que cumple los compromisos", valoró Matte.

El representante del gremio insistió que "por lo tanto, nos parece muy importante que el Presidente participe de estas actividades y por eso también con mucho gusto lo estamos acompañando".

El encuentro APEC será la primera oportunidad en el último tiempo en que converjan el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino Xi Jinping.