País | Presidente Boric | Viajes al exterior

Polizón alado en el avión presidencial: Polilla retrasó entrega de maletas en regreso de Boric a Chile

Autor: Cooperativa.cl

El Mandatario ya está en La Moneda, pero parte de su comitiva sigue esperando, luego de que una polilla "viajera" obligara a fumigar la bodega del avión presidencial.

El regreso del Presidente Gabriel Boric y su delegación desde Italia tuvo un curioso desenlace en suelo chileno: una polilla se transformó en el pasajero más comentado del vuelo oficial.

Según relató el enviado especial de Cooperativa, el periodista Mariano Reyes, el avión presidencial aterrizó poco antes de las 09:00 en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, sin embargo, la descarga del equipaje fue detenida al detectarse al inesperado "polizón alado" dentro de una de las bodegas del avión, donde estaban las maletas de la comitiva.

La orden fue clara: fumigación inmediata antes de entregar cualquier equipaje. El procedimiento mantiene aún en espera a senadores, asesores y personal de apoyo que viajaban junto al Mandatario, quienes aguardan a que se liberen sus pertenencias.

El Presidente Boric ya fue recibido con honores y se encuentra en La Moneda, mientras que la ministra Segpres, Macarena Lobos, también abandonó el lugar, dejando que sus maletas lleguen más tarde.

Mientras tanto, en el Grupo 10, el resto de la delegación sigue esperando que termine la operación de fumigación.

El Presidente llegó a La Moneda, mientras sus maletas aún están en el Grupo 10 de la FACh. (Foto: ATON)

