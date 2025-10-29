Presidente Boric aterrizó en Corea del Sur para participar en la APEC

El Presidente Gabriel Boric llegó este jueves por la mañana a Corea del Sur para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará del 31 de octubre al 1 de noviembre en Gyeongju.

El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto de Seúl, donde fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores coreano y el embajador de Chile en el país asiático.

Las actividades comenzarán con la firma de una serie de acuerdos de entendimiento entre ambos países, seguida de una importante cumbre empresarial con inversores coreanos.

Este foco en lo económico se refleja en la composición de la comitiva, que cuenta con una destacada presencia del sector privado, incluyendo a Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, y al secretario general de la Sociedad Nacional Agrícola, Juan Pablo Matte, siendo el único ministro acompañante el canciller Alberto Van Klaveren.

Reunión con Ban Ki-moon

Un punto central y de alto interés político en la capital surcoreana será la reunión que sostendrá Boric con el exsecretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon.

Esta cita con el diplomático surcoreano cobra especial relevancia en el contexto de la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) para encabezar la ONU.

Viaje en tren rápido

Finalizando el jueves, la delegación se moverá hacia la ciudad histórica de Gyeongju, reconocida por la Unesco por albergar varios patrimonios de la humanidad y que será la sede formal de la cumbre APEC 2025.

Durante el traslado, el Mandatario utilizará un medio de transporte particular: se moverá en tren rápido, dejando el avión de la Fuerza Aérea para el resto de la delegación.

El foro APEC promete ser un evento de alto calibre diplomático, con el potencial de reunir por primera vez en este ciclo político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su homólogo de China, Xi Jinping, en un contexto marcado por la guerra arancelaria.