Presidente Boric justifica en París la necesidad de limitar la dependencia comercial de China

El Presidente Gabriel Boric defendió este jueves en París ante responsables de grandes empresas francesas la necesidad de "limitar la dependencia" de China, que absorbe actualmente un 40 por ciento de sus exportaciones.

Boric, en un encuentro entre compañías chilenas y el Movimiento de Empresas de Francia (Medef), señaló que la "cruel, injusta e ilegal" invasión de Ucrania por Rusia ha puesto en evidencia la "fragilidad" que supone depender de una sola fuente de aprovisionamiento, y de la necesidad de diversificarse.

Explicó que China es el primer socio comercial, que hay una "buena relación" con Pekín, pero también que "sabemos que en el actual contexto geopolítico es necesario diversificar nuestras fuentes de ingresos y los destinos de nuestros productos".

Boric, que afirmó que de cara a los inversores su país "respeta las reglas del juego", se refirió a los múltiples acuerdos comerciales que Chile tiene con muchos países de todo el mundo, formar parte de la Alianza del Pacífico, donde "está el centro del mundo hoy día".

MODERNIZACIÓN DE ACUERDO CON LA UE

También mostró su "orgullo" por haber conseguido terminar "la modernización" del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea, que había entrado en vigor originalmente en 2003.

"Es realmente importante, en particular si vemos lo difícil que ha sido con otros países hermanos", señaló Boric en referencia a los más de 20 años de negociaciones para un acuerdo entre la UE y Mercosur, que además sigue estancado desde 2019.

Boric se mostró esperanzado en que esa modernización pueda firmarse "a fines de este año porque técnica y políticamente ya está listo", y ahora está en proceso de traducción a las 27 lenguas de la UE.

INTERÉS FRANCÉS EN EL LITIO E HIDRÓGENO VERDE

Este encuentro organizado con el departamento internacional de la patronal francesa buscaba ampliar las relaciones comerciales entre ambos países, especialmente en la extracción de materias primas como el litio, del que Chile posee el 50 por ciento de las reservas del mundo, y en la producción de hidrógeno.

Una colaboración con la que Boric insistió en que quiere que Chile no se limite a la exportación de recursos naturales, sino que consiga sacar un valor añadido con su explotación allí.

"Nos interesa mucho que las industrias creen valor en Chile, que logremos hacer encadenamientos productivos y transferencia tecnológica", señaló Boric.

El Mandatario subrayó que "no venimos solamente a vender piedras, a vender recursos minerales no metálicos, venimos también a decirles que Chile es un país con una tremenda potencialidad, con ciencia y tecnologías de avanzada, en donde -por cierto- tenemos mucho que aprender; somos un país en vías de desarrollo aún, un país mediano, pero en donde las posibilidades son muchas, no solamente por lo que nos dio la tierra, sino también por lo que es nuestra gente".

Chile pretende convertirse en una referencia mundial en la producción de hidrógeno verde (generado con energías renovables), una energía verde que encontraría "condiciones naturales" en la geografía del país por su potencial para la energía eólica.

"Nuestra proyección -subrayó Boric- es ser de los productores de hidrógeno verde con los precios más competitivos del planeta en 2030".

El presidente chileno, que aludió al acuerdo suscrito el martes en Bruselas con la Unión Europea para reforzar las cadenas de valor de materias primas, insistió en la idea de que "nos interesa mucho que las industrias creen valor en Chile" y que haya transferencia tecnológica.

Así, sobre el litio, dijo que en la estrategia nacional que presentaron hace un par de meses, que fue "bien recibida" en el exterior, pone en primera línea el objetivo de que su explotación se haga con "un modelo de producción que sea más respetuoso con el medio ambiente y las comunidades".

Entre las empresas francesas representadas en el encuentro estuvieron el fabricante de aviones Airbus, el constructor de trenes Alstom, los bancos BNP Paribas y Crédit Agricole, la eléctrica estatal EDF, los astilleros militares Naval Group, la sociedad concesionaria Vinci Airports, el grupo de electrónica y defensa Thales, o la compañía industrial Bolloré.

Las inversiones francesas en Chile representan actualmente 1.600 millones de dólares, con presencia relevante en sectores como la electricidad, el gas, el agua, la industria y los servicios.

La agenda de Boric en París, adonde llegó el miércoles por la tarde procedente de Ginebra, continúa hoy con un encuentro al final de la mañana con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, una visita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y una conferencia en la Universidad de la Sorbona.

El plato fuerte de su visita a Francia llegará el viernes, cuando será recibido en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron. Boric volará el sábado por la tarde con destino a Chile desde París, que es la última escala de su gira europea que inició en España.