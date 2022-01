Víctimas de la delincuencia piden al Presidente electo mejorar la seguridad ciudadana

Durante los primeros 11 días del año se han registrado seis personas asesinadas en hechos violentos y en ese contexto víctimas y familiares de afectados por la delincuencia se reunirán y entregarán una carta al Presidente electo, Gabriel Boric, con el fin de que se cuadre con sus demandas de mayor seguridad.

Dahianna Pereira, viuda del cabo Eugenio Nain, asesinado en La Araucanía, asistirá a la entrega del documento a la calle Condell, donde se instaló el comando del líder de Apruebo Dignidad. A esta actividad además asistirá el dueño de la Fuente Alemana y el padre Tamara, quien murió por un disparo en Huechuraba en medio de un portonazo.

Al llegar al comado el Presidente electo tuvo algunas palabras con los familiares, quienes aguardan en las afueras del comando a que salga a recibir oficialmente la carta.

"Yo le dije que me ayudara a hacer justicia, que ponga un tope para que ella no haya terrorismo, para que la gente no muera", dijo Dahianna, quien afirmó que "si yo pudiera, me pondría bien los pantalones para poner un tope (a la violencia)".

Además, agregó que el Presidente electo la escuchó y se comprimetió a apoyarla a ella y a Carabineros.

Esta ola de violencia no solo llamó a las víctimas a pronunciarse al respecto, el Partido Republicano, del ex candidato José Antonio Kast, durante esta mañana exigirá una reunión de emergencia del Ejecutivo para hacerle frente a hechos como los que se vivieron el pasado fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso, donde hubo tres balaceras y dos muertos.

Además, ayer varios alcaldes entregaron una carta al Gobierno de Sebastián Piñera exigiendo mayor seguridad y recursos para enfrentar la situación.