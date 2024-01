Vidal por críticas de Boric a los medios: Cuando uno está en La Moneda tiene que arar con lo que hay

El exministro Francisco Vidal (PPD) aseguró que las opiniones del Presidente Gabriel Boric sobre los medios de comunicación "yo la respeto, pero creo que cuando uno está en La Moneda tiene que arar con lo que hay".

La semana pasada el Mandatario llamó "columnista menor" a Francisco Covarrubias, comentarista en distintos medios, aunque sin mencionar su nombre, apuntó a una columna publicada el 15 de diciembre pasado, en la que cuestionó que el Jefe de Estado criticara a los matinales por no transmitirlo en vivo, en medio de escándalos como el caso Democracia Viva y el arresto de Luis Castillo.

Esto se suma a una polémica previa, hace dos meses, en su participación en el Encuentro Anual de la Industria de Sofofa, el Presidente declaró que "tenemos muchas buenas noticias que dar. Yo cuando veo los titulares de los diarios, en verdad leo poco los diarios, pero es impresionante el afán por preferir las malas. Yo no sé cómo los que siguen leyendo los diarios, El Mercurio, La Tercera, La Segunda, no sé cómo queda su corazón después de esto, porque pareciera que viviéramos en un país infernal y no estamos en eso".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional, Francisco Vidal, aseguró que "las opiniones del Presidente sobre los medios en general, yo la respeto, pero creo que cuando uno está en La Moneda tiene que arar con lo que hay".

"Arar con lo que hay significa, en la estructura de medios que hay en Chile, particularmente en los medios escritos, es evidente que la línea editorial son más críticos a una conducción de un gobierno de izquierda o de centroizquierda", añadió.

"A mí me tocó ocho años en La Moneda", recordó el extitular de carteras como Interior, Segpres y Defensa.

Por otro lado, se refirió a la reunión que sostuvieron los ministros Nicolás Grau (Economía) y, Maisa Rojas (Medio Ambiente) con empresarios de la salmonicultura en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett, la cual no fue registrada por Ley de Lobby.

Vidal señaló que "no creo que fue positiva esa reunión por los efectos que está teniendo. Es mucho mejor recibir en la oficina (...). Yo creo que fue una equivocación, esa es mi opinión, además porque Pablo Zalaquett tiene actividad de lobbysta".

Finalmente, el académico reflexionó que ante todas las crisis que enfrenta actualmente el Gobierno "lo mejor en La Moneda es hablar directo a los ciudadanos. Cada una de las cosas tiene una explicación, tiene una fundamentación, no una excusa".