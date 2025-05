"Y eso que no mencioné a Shingeki": Boric defendió su discurso en Japón ante críticas

El Presidente Gabriel Boric respondió este jueves por la noche a las críticas de la oposición por mencionar clásicos del anime durante su discurso en un encuentro empresarial en Japón.

A través de un post en Instagram, el Mandatario subió una fotografía de un postre con forma de Pikachu, el pokémon más célebre de todos, que comió en una reunión con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba.

"Ya de vuelta a Chile después de una exitosa gira a Japón y China me entero de la polémica que algunos trataron de armar por mi mención a algunos referentes de anime de cuando era niño", escribió Boric, destacando el postre de la imagen como una demostración de que "los japoneses están profundamente orgullosos de cómo el anime ha sido uno de sus embajadores en el mundo".

"Y eso que no mencioné a Shingeki!", acotó, en referencia al manga "Shingeki No Kyojin", conocido también como "Attack on Titan" en Occidente.

Finalmente, el Jefe de Estado destacó que "la ignorancia puede ser muy atrevida", antes de expresar su deseo de preguntarle al creador de "Hunter x Hunter", Yoshihiro Togashi, sobre el final de la serie: "Para la próxima", concluyó.

La reunión del Mandatario chileno y el líder nipón supuso el primer acto de la gira asiática de Boric, que también le llevó a China, y supuso además su primer viaje a Japón desde que asumió el poder en marzo de 2022.