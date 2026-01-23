Analista: Kast será el primer Presidente sin coalición desde el regreso a la democracia

Rafael Sousa, socio de ICC CRISIS y Master en Ciencia Política de la Universidad Católica, estimó en Cooperativa que, en base a la configuración actual del futuro gabinete de José Antonio Kast, el Presidente electo marcaría un hito al asumir el mando sin el respaldo de una coalición.

El autor del informe "Perspectivas de Gobernabilidad para la Administración Kast" advirtió en Lo que Queda del Día que "como van las cosas, se va a transformar en el primer Presidente desde el regreso a la democracia en entrar a La Moneda solamente con un partido (Republicanos), sin una coalición".

"Hay quienes sostienen que esto puede significar una fortaleza, y se anclan en en el muy buen resultado electoral que logró en la segunda vuelta, y que eso le daría una cierta legitimidad. Yo soy de la opinión contraria: creo que las coaliciones sirven para preparar a los gobiernos para los periodos difíciles, para construir diques para las futuras inundaciones, y creo que ese es el gran problema que va a enfrentar José Antonio Kast si es que no forma una coalición", aseveró.

Por otro lado, el académico de la U. Diego Portales cree que "el no hacerlo lo aleja de capitalizar una oportunidad que es hegemonizar a la derecha", ya que después de la derrota de Evelyn Matthei en primera vuelta, "Chile Vamos se ofreció al Partido Republicano y a la Presidencia futura de José Antonio Kast con bastante facilidad y colaboración, y eso lo ponía (a Kast) en una muy buena posición para hegemonizar a la derecha: para ampliar su espectro, crear una gran coalición, incluidos los Libertarios, y entrar con ese capital político a La Moneda".

Sousa insistió entonces que conformar este bloque "le habría dado más solidez para resistir los malos momentos que seguramente van a venir, como vienen en cualquier gobierno (...) Es un error, porque no lo prepara para los malos tiempos, que creo que es un trabajo que los Presidentes siempre tienen que hacer antes de entrar a gobernar".