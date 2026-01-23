Cardenal Chomali: Cancelar a la futura ministra de la Mujer por su fe es inaceptable

El cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, se sumó este viernes a la controversia por la designación de Judith Marín (Partido Social Cristiano) como futura ministra de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast.

A través de su cuenta en X, la máxima autoridad de la Iglesia Católica chilena respaldó la tesis de una "cancelación" por motivos religiosos, luego de que el diputado y jefe de la bancada democratacristiana, Héctor Barría, denunciara una supuesta "canutofobia" contra la próxima secretaria de Estado, que profesa la religión evangélica.

"Discriminar o cancelar a una persona por la fe que profesa es inaceptable. Es un acto de intolerancia que daña la convivencia, socava el derecho a profesar una fe y la democracia. Chile es un país laico, por cierto, pero no antirreligioso. La intolerancia de los tolerantes daña", escribió de madrugada Chomali, cuya hermana, May Chomali, también fue designada en el gabinete de Kast, como ministra de Salud.

El foco de la controversia

Desde el oficialismo, las críticas persisten bajo el argumento de que la fe de Marín podría interferir en políticas públicas y derechos adquiridos. Sin embargo, para el entorno del Gobierno electo, estas aprensiones representan una contradicción de quienes promueven la tolerancia.

La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, salió al paso de los cuestionamientos en Cooperativa, negando que la futura ministra busque "retroceder en derechos", como el aborto en "las tres causales establecidas por ley".

La dirigente enfatizó la "capacidad de liderazgo y vocación de servicio" de la futura ministra, asegurando que su gestión priorizará temas como la "empleabilidad femenina, de los que no se hizo cargo el Gobierno autoproclamado como feminista" de Gabriel Boric, donde a su juicio primó "un sesgo ideológico".

Partido Social Cristiano acusa a Evópoli de actuar como oposición tras críticas a Marín

La tensión escaló a nivel de coalición tras las críticas de Hernán Larraín Matte, fundador y expresidente de Evópoli, al nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer.

El abogado calificó su inclusión como un "error" y "una provocación" debido a sus posturas valóricas conservadoras.

La respuesta de la timonel del Partido Social Cristiano no tardó en llegar: "Hacemos un llamado a los partidos que serán parte del próximo Gobierno del Presidente José Antonio Kast a trabajar en unidad, a respaldar la gestión del próximo Gobierno", manifestó Sara Concha.

La líder de la colectividad afirmó que "un partido no puede pretender estar en el gobierno y, a la vez, salir a cuestionar los nombramientos del presidente como lo hace constantemente la izquierda; no se puede ser parte de un Gobierno y, a la vez, ser parte de la oposición. Debemos estar unidos para sacar adelante nuestro país y eso parte por respaldar desde el día uno las medidas que vaya tomando el Presidente José Antonio Kast".

Reunión de Kast con republicanos en San Felipe

En medio de la controversia por el nombramiento de Marín, José Antonio Kast encabezó este viernes una cita privada con los parlamentarios del Partido Republicano y parte de su futuro equipo ministerial en el centro vacacional "El Palomar" de San Felipe, en la Región de Valparaíso.

El objetivo central del cónclave es coordinar la instalación del gobierno el próximo 11 de marzo y delinear la agenda legislativa que marcará los primeros 100 días de administración.

En paralelo a la planificación política, la Contraloría General de la República anunció un programa de inducción para las nuevas autoridades que comenzará el lunes 26 de enero. La iniciativa, liderada por la contralora Dorothy Pérez, abordará materias críticas como probidad, gestión de recursos públicos y prevención de conflictos de interés.

Este proceso destaca pues las autoridades salientes no participaron de una instancia similar.