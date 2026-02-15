Crisis en Gendarmería: Kast llama a "nunca hablar mal de las instituciones"

El Presidente electo, José Antonio Kast, llamó este domingo a "nunca hablar mal de las instituciones", a propósito de la crisis que vive Gendarmería producto de las "erróneas" excarcelaciones de presos.

El futuro Mandatario, que se encuentra de vacaciones en la Región de Los Lagos, habló con la prensa mientras asistía a misa en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón en Puerto Varas, oportunidad en que fue consultado por los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre los últimos casos.

En entrevista con Meganoticias, la autoridad saliente no descartó que puedan existir otras motivaciones detrás de las criticadas liberaciones, como fallas administrativas, pero también apuntó a la posibilidad de corrupción y sabotaje en la institución carcelaria.

Kast evitó profundizar sobre estas declaraciones, pero pidió resguardar a las instituciones: "Nunca hay que hablar mal de ellas, las tengo que respetar. Todas nuestras instituciones están formadas por hombres y mujeres muy valiosos que cuidan a Chile".

"De repente, dentro de un grupo de personas, (quizás) haya alguien que no haga lo correcto", mas insistió en la necesidad de "resguardar y cuidar nuestras instituciones, entre ellas esa noble y gran institución de Gendarmería de Chile".

La agenda del Presidente electo

Por otro lado, Kast confirmó que retomará sus actividades formalmente el 18 de febrero, aunque sostendrá algunos encuentros antes de esa fecha.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) adelantó que se se reunirá este lunes con los alcaldes de Puerto Varas (Tomás Garate), Frutillar (Javier Arismendi) y Puerto Octay (María Elena Ojeda), y con autoridades comunales de Llanquihue.

Respecto de sus vacaciones, el republicano comentó que "han sido siete días de buen descanso, un encuentro familiar muy bonito con casi todos los hijos y los nietos, así que hemos tenido harto para encontrarnos, conversar, jugar algunos juegos ahí de mesa y descansar".

En cuanto a sus planes posteriores al cambio de mando, afirmó: "Estamos buscando una imagen que refleje esperanza, ánimo y trabajo, porque vienen tiempos que van a ser complejos de asumir, ya que se está pasando por momentos duros en temas de catástrofe, en temas económicos".

En ese sentido, Kast dijo disponerse a "ponerle el hombro para sacar adelante esta gran nación".