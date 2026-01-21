Cristóbal Bellolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, entregó en Cooperativa sus primeras lecturas del futuro gabinete de José Antonio Kast, que entre otras cosas, ha llamado la atención por incluir a Ximena Rincón y Jaime Campos, quienes fueran ministros de la antigua Concertación.

"Todo el mundo de la derecha ha ido cambiando su percepción histórica respecto de lo que fueron esos años", observó el analista en Lo que Queda del Día, después de que el propio Presidente electo manifestara su "orgullo" porque los medios destaquen a tales nombramientos por ser exautoridades de Bachelet y Lagos.

De todos modos, Bellolio estima que "eso no le va a significar ampliar en términos de adhesión popular su gobierno", en vista de los reducidos escaños de Demócratas y el Partido Radical -donde militan Rincón y Campos, respectivamente- en la próxima Legislatura, sobre todo en comparación con Chile Vamos, que consiguió menos cupos de lo esperado en el gabinete.

"Si lo queremos ver con caridad interpretativa, podemos decir que (Kast) trata de reconstruir el arco del rechazo, y figuras como Rincón y Campos, si bien no tienen gran caudal electoral propio en sus partidos, ni andan con una mochila de votos en el Congreso, sí representan simbólicamente la amplitud que significó el arco del rechazo, respecto de lo que ha sido la derecha desde el 90", advirtió.

