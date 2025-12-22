Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.8°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Kast emplaza al Gobierno por "amarres": Creo que tiene que evaluar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Mandatario electo insiste en que el Ejecutivo debe revisar el protocolo de acuerdo ya que "la opinión pública no ha tomado bien esta propuesta".

La controversia se centra en un artículo que busca impedir la no renovación de contratos públicos justificándose únicamente en "necesidades del servicio".

Kast emplaza al Gobierno por
 ATON

Kast afirmó que incluso parlamentarios del propio sector de Gobierno han manifestado su desaprobación a esta situación.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"La opinión pública no ha tomado bien esta propuesta. Creo que el Gobierno la tiene que evaluar", señaló este lunes el Presidente electo, José Antonio Kast, al abordar la polémica por el protocolo de acuerdo firmado con el sector público, que incluye normas que han sido catalogadas como propicias para instalar "amarres" en cargos y puestos públicos.

El punto de conflicto radica en el artículo 14 del texto, que establece que la no renovación de contratos de trabajadores públicos deberá realizarse mediante un "acto administrativo fundado", prohibiendo que se aluda a las "necesidades del servicio" como única mención para la justificación formal.

Minutos antes de abordar un vuelo con destino a Ecuador, el futuro Mandatario afirmó que "la opinión pública no ha tomado bien esta propuesta", y que incluso "parlamentarios del mismo sector de Gobierno no han recibido bien esta situación".

Debido a esto, Kast advirtió que la administración del Presidente Gabriel Boric "tiene que evaluar (el respaldo a esta medida), porque uno puede tomar una decisión y darse cuenta de que no es va en la línea correcta".

 

Imagen foto_00000002
El futuro Mandatario emplaza a un debate donde se expliquen los motivos y reitera su advertencia a quienes busquen "amarrarse a un cargo, que se cuiden". (FOTO: ATON)

Además, cuestionó la idoneidad de la normativa: "¿Es la línea correcta modificar la norma de la permanencia en cargos públicos de ciertos funcionarios a través de una ley de reajuste? Yo creo que no es la manera, pero habrá un debate donde ellos tendrán que explicar los motivos".

Estas declaraciones refuerzan una postura ya expresada por Kast el fin de semana, en su primera entrevista postelectoral, en la que manifestó que "si alguien quiere amarrarse un cargo, que se cuide".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada