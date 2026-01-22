Pavez, Silva y Codina asoman como refuerzos políticos para la "segunda línea" de Kast

Tras la oficialización de su gabinete ministerial, el foco del Presidente electo, José Antonio Kast, se traslada ahora a las definiciones de la "segunda línea" gubernamental.

El objetivo central de esta etapa es compensar el perfil técnico de sus ministros con cuadros de mayor trayectoria política, capaces de gestionar la compleja relación con el Congreso.

Para las subsecretarías estratégicas han trascendido nombres con fuerza: el abogado Máximo Pavez (UDI) en Interior, el ingeniero comercial Sebastián Figueroa (Republicanos) en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y el abogado Luis Silva (Republicanos) en la Subsecretaría de Justicia.

Codina y el despliegue regional

En el ámbito de las delegaciones presidenciales, la mayor interrogante apunta al rol del exalcalde de Puente Alto Germán Codina.

Tras sonar como carta para ministerios como Desarrollo Social o Seguridad, el otrora militante de Renovación Nacional se perfila ahora como el futuro delegado presidencial de la Región Metropolitana.

Kaiser acusa "baile de máscaras"

Sin embargo, el proceso de instalación no ha estado exento de roces. El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, generó una nueva controversia en la víspera al revelar que su colectividad rechazó el Ministerio de Minería para evitar quedar fuera de la toma de decisiones estratégicas, descartando de plano aceptar cargos menores.

"Seamos muy claros: el Partido Nacional Libertario no es un partido de tercera categoría (...) En el Ministerio de Minería nosotros no íbamos a estar dentro del comité político, y con la Subsecretaría eso es una degradación más", declaró a 24 Horas.

Kaiser marcó una distancia crítica con la conformación de las subsecretarías, señalando que su partido no participará de la administración bajo esas condiciones: "En su momento, se nos ofreció una subsecretaría de 43, ¿para qué?.. Tengamos buenas relaciones. Nosotros vamos a defender los intereses de nuestros votantes y que ellos gobiernen. En la medida que se pueda cooperar, cooperamos, pero este baile de máscaras tiene que terminar", espetó el parlamentario.