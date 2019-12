Cámara de Diputados desechó acusación constitucional contra el Presidente Piñera

La Cámara de Diputados desechó este jueves la acusación constitucional presentada por la oposición en contra del Presidente Sebastián Piñera.

Tras una extensa sesión realizada durante esta jornada, los parlamentarios acogieron la denominada cuestión previa y declararon como "no presentada" la acción contra el Mandatario.

La decisión fue tomada por 79 votos a favor y 73 en contra: Además del oficialismo, votaron a favor los parlamentarios de oposición Matías Walker (DC), Pepe Auth (Ind), Fernando Meza (PR), Miguel Ángel Calisto (DC), Carlos Abel Jarpa (PR), Jorge Sabag (DC), Manuel Matta (DC) y René Alinco (Ind).

Tras conocer la votación, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, realizó un llamado a "cambiar el clima" y reiteró que la acusación contra el Presidente "no tenía mérito ni fundamento".

"Queremos agradecer la votación de la Cámara de Diputados, que ha rechazado la acusación constitucional, lo que hace justicia, porque siempre dijimos que la acusación no tenía mérito ni fundamento", dijo el secretario de Estado.

⭕️ AHORA | Con 79 votos a favor y 73 en contra, la Cámara acoge la cuestión previa de que la Acusación Constitucional contra el Presidente de la República no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala. Por lo tanto, el libelo se entiende como no interpuesto. — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) December 12, 2019

Blumel manifestó que "es positivo que se imponga el derecho, los argumentos, que se imponga la deliberación democrática, que es lo que ha hecho la Cámara de Diputados al no acoger la acusación constitucional".

"Ayer, después de un día triste en el Senado, donde se acogió una acusación constitucional sin fundamentos, en forma muy injusta, hoy día se ha hecho justicia y se ha rechazado la acusación constitucional", destacó.

"Ciertos sectores de la izquierda, que tienen convicciones democráticas más débiles, creen que con acusaciones constitucionales, aunque no tengan fundamento, van a poder lograr sus objetivos. Yo les quiero decir que así no se logran sus objetivos porque a partir de estas acusaciones no vamos a lograr mejorar las pensiones, la salud, que suban los sueldos, y eso es lo que esperan los chilenos", sostuvo.

En ese sentido, Blumel emplazó que, "a partir de mañana, espero que esa sea la prioridad, la construcción de una hoja de ruta social y económica para hacernos cargo de los temas de fondo del país".

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, valoró la decisión de los parlamentarios y planteó que "lo que hoy estaba en juego era como nosotros cuidamos nuestra democracia".

Hertz cuestionó "impunidad" y apoyo opositor al rechazo

En su exposición, el abogado del jefe de Estado, Juan Domingo Acosta, argumentó que "la Constitución Política sólo castiga respecto del Presidente de la República actos, acciones y no las omisiones, y esto es importante porque, ¿cuál es el cargo que se la hace? Haber consentido en la violación a los DDHH, consentido; se le imputan omisiones, consentir es permitir; ¿es un acto permitir? No lo es".

Desde la oposición, la diputada Carmen Hertz (PC), una de las impulsoras del libelo, cuestionó que se haya avalado la "impunidad" de la derecha y aseguró que buscarán otras vías para que se determine la responsabilidad del Mandatario.

Además, apuntó que "en muchas oportunidades, lamentablemente, ha habido parlamentarios que han votado consistentemente con la derecha", y en ese marco, fustigó, "lo que es una vergüenza es que hoy, cuando se trata de un tema ético de esta naturaleza, lo hayan vuelto a hacer; hoy con esta votación, desgraciadamente, se hunden una vez más en el lodo del desprestigio y el descrédito".

El diputado Walker (DC) replicó asegurando que "en ningún momento la acusación se dio el trabajo siquiera de intentar demostrar cómo esas violaciones a los DDHH habían sido consecuencia de actos propios, personales, de acciones ilegales o inconstitucionales del Presidente de la República; acá hubo un apresuramiento político, y quienes lo promovieron, que fueron los mismos que han pedido la renuncia del Presidente, tienen que dar cuenta de ese apresuramiento".

[Video] Colectivo Lastesis alteró la letra de performance frente al Congreso mientras se discute la acusación constitucional contra Piñera #SomosCooperativa https://t.co/pptgTEUFf3 pic.twitter.com/IBhf1zG52p — Cooperativa (@Cooperativa) December 12, 2019

Tensa sesión

El ambiente fue tenso en el hemiciclo, donde la jornada comenzó con la diputada Pamela Jiles (PH) ingresando encapuchada, homenajeando a la llamada "primera línea" de las manifestaciones, y gritando "¡Todos contra Piñera!", acción que, sin embargo, no generó muchas reacciones entre sus pares.

[Streaming] Cámara de Diputados analiza acusación constitucional contra Sebastián Piñera: Pamela Jiles apareció encapuchada y homenajeando a la "primera línea" https://t.co/YU4TW9Q7Wh #SomosCooperativa pic.twitter.com/U3t05ydOVE — Cooperativa (@Cooperativa) December 12, 2019

Tras la votación, hubo vítores en las tribunas de la Sala a favor del Mandatario, así como reproches e insultos contra los parlamentarios opositores que aprobaron la cuestión previa: incluso aquello provocó que el diputado Auth le gritara a una mujer en las graderías.