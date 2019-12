Comisión aprobó la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera

La comisión especial sorteada para revisar la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera aprobó el libelo, por lo que este pasará a su discusión en la sala de la Cámara de Diputados con recomendación favorable, aunque esta decisión no es vinculante.

Con tres votos a favor y dos en contra, la comisión decidió aprobar la procedencia del libelo acusatorio y se verá este jueves en Sala.

A favor votaron los diputados Daniel Verdessi (DC), Boris Barrera (PC) y Gastón Saavedra (PS), mientras que en contra estaban Sofía Cid (RN) y Gastón von Mülhenbrock (UDI).

Verdessi presentará el informe este jueves ante la Sala de la Cámara Baja.

Este miércoles, en tanto, el Senado decide el futuro político del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, y votará -como jurado- la acusación constitucional en su contra, que apunta a su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH durante el estado de emergencia.

Para el actual jefe de esa cartera, Gonzalo Blumel, "la acusación contra el ex ministro y también contra el Presidente de la República no tienen fundamentos".

"De hecho, entre las argumentaciones se ha hablado más bien de argumentos de carácter político, y la acusación constitucional, además de no tener fundamentos, no es un juicio político, eso no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, lamentamos que se impulsen este tipo de acciones que además no contribuyen a superar los problemas que tiene el país, y que esperamos se resuelvan en Justicia", exouso.