Diputado RN: "La imagen del Presidente Piñera en EE.UU. está por las nubes"

El diputado RN Sebastián Torrealba afirmó a Cooperativa que la imagen del Presidente Sebastián Piñera quedó "por las nubes" tras su participación, esta semana, en la Cumbre Sobre la Acción Climática y la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

El parlamentario –miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados- habló de este modo al responder a críticas de los senadores Guido Girardi (PPD) e Isabel Allende (PS), que durante esta jornada acusaron "contradicciones e inconsistencias" entre el discurso internacional de Piñera y su gestión interna.

"Las políticas que implementan en Chile sus ministros, Presidente, van en el sentido absolutamente contrario a lo que usted le está planteando al mundo. Todos los proyectos que han enviado sus ministros al Congreso son para que haya menos exigencias ambientales en una institucionalidad que ya es débil", dijo Girardi.

El senador PPD puso como ejemplo "la ley para modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". Dijo que "el que hay ya es malo, y el que está enviándose es pésimo".

Por otro lado, "el proyecto que envió el Gobierno de delito ambiental fue demolido por la Corte Suprema. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Este proyecto es para que nunca se persiga el delito ambiental; es un volador de luces", parafraseó Girardi.

Para Isabel Allende, "no se entiende que todavía no se firme el Tratado de Escazú. Es una inconsistencia y una incoherencia, y las excusas que se han dado, francamente no resisten".

"Además, a nivel nacional, (el Gobierno) no ha logrado sacar los proyectos importantes, que deseamos que salgan, y no le pone la discusión inmediata o la suma urgencia para sacarlos. Estoy hablando de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, delito ambiental", dijo Allende.

Según la senadora, "lo que está saliendo hoy día es lo que hemos trabajado nosotros (en la centroizquierda): las bolsas plásticas, y el martes concluimos en comisión mixta algo muy importante, que es la Ley de Humedales Urbanos".

"Pequeñeces y aprovechamiento político"

Sebastián Torrealba dijo a Cooperativa que la crítica de Girardi e Isabel Allende es una "pequeñez", que pretende enlodar la imagen del Mandatario tras su buena performance neoyorquina.

"Si no fuera por el Gobierno del Presidente Piñera, hoy día no tendríamos casi por aprobarse el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Por lo tanto, la verdad es que las críticas parecen pequeñeces, parecen aprovechamiento político, o simplemente quieren influir en el ambiente interno criticando al Presidente", sostuvo.

"Yo vengo llegando desde Estados Unidos, donde la imagen de Chile y del Presidente Piñera está por las nubes", afirmó el RN, que estuvo esta semana en el país norteamericano como parte de la delegación chilena.

Un orgullo estar representando a mi país acá en la ONU. Un orgullo ver cómo Chile impulsa con fuerza y liderazgo los cambios necesarios.

El llamado es uno y muy claro. Menos discursos y críticas, más ACCION. pic.twitter.com/dICHwuqhcv — Sebastián Torrealba (@storrealbaa) 23 de septiembre de 2019

"Todos los países consideran que Chile está haciendo un aporte gigantesco a la protección de medioambiente y la lucha contra el cambio climático", añadió Torrealba.

Consultado el Ministerio de Medio Ambiente por los cuestionamientos opositores, se indicó que Carolina Schmidt tiene la agenda repleta, sin espacio para hacer comentarios por ahora.