Eduardo Engel: Los "tiempos mejores" serán "menos mejores" aun si todo resulta bien

El economista Eduardo Engel dijo a Cooperativa que el Presidente Sebastián Piñera hizo el sábado, en su Cuenta Pública ante el Congreso, un difícil "sinceramiento" de las expectativas de crecimiento, pero advirtió que los números, al final del año, podrían ser incluso peores a los "sincerados".

Tras hablarse durante meses de una meta de 3,5 por ciento para 2019, que era puesta en duda abiertamente por analistas y personeros políticos, Piñera planteó en su discurso que la cifra de este año se ubicará en un rango de "entre 3 y 3,5 por ciento": aparentemente La Moneda consideró que ya era momento de bajar la puntería.

Para el académico de la Universidad de Chile, éste "es un sinceramiento que venía claro (que iba a ocurrir)", dado que los diferentes "entes independientes han ido bajando las proyecciones de crecimiento para Chile".

Pese a ello, dijo: "Mi lectura es que el escenario más probable es que crezcamos por debajo del 3 por ciento (este año)... No es seguro, ojalá que no sea así, pero es el escenario más probable. Por lo tanto, (en la Cuenta Pública) hubo un tema de sinceramiento, que era particularmente complicado, porque se habían creado muchas expectativas durante la campaña" por parte del actual Mandatario, apuntó.

De nuevo, excesivas expectativas

Según el experto, "parte importante de esto (la caída de los números) es (consecuencia de) el escenario externo, pero para un Gobierno que cuando era oposición (con Michelle Bachelet) daba muy poco peso al escenario externo, es complicado en este momento hacerlo, porque frente a la ciudadanía no tiene tanta credibilidad en el tema".

¿Se cumplirán las promesas de la campaña? Engel señaló que "si la economía crece más lento, hay cosas que no se pueden financiar; eso es evidente...".

Por ende, es dable pensar que "los tiempos mejores van a ser 'menos mejores' aun si todo resulta bien, y no está claro si todo va a resultar bien".

Durante su campaña, opinó el director de Espacio Público, Sebastián Piñera "creó expectativas que, realmente, aun en escenarios normales eran muy difíciles de cumplir, y menos lo son en escenarios externos más difíciles, como el que estamos enfrentando".

Propuestas para el Congreso "suenan bien" ante la gente, pero...

Eduardo Engel encabezó, durante 2015, el "Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción", también conocido como la "Comisión Anticorrupción" o "Comisión Engel".

Desde dicha experiencia, analizó de manera poco favorable propuestas anunciadas en la Cuenta Pública, como la reducción en el número de parlamentarios y el límite para la reelección de los mismos.

Respecto al primer tema, advirtió que "va a ser muy difícil obtener esos votos: el Gobierno va a tener problemas con sus propios parlamentarios y con los de la oposición, porque al momento de aprobar esa legislación, los parlamentarios están aprobando que una fracción de ellos necesariamente quede cesante en la próxima elección".

"Es un escenario bien complicado para un Gobierno lograr eso en cualquier momento, y en el momento en que estamos ahora, aún más difícil", dijo Engel, para quien "lo importante es que haya representación, y los problemas no están en discutir si son 120 y 155 diputados (...) Es una medida que saca aplausos, porque canaliza la rabia y la decepción que tiene la gente hacia sus políticos, pero no resuelve nada", enfatizó.

Respecto al límite a la reelección de parlamentarios y de alcaldes, Engel recordó que en la mencionada Comisión se analizó este tema "con mucho cuidado" y se llegó "a la conclusión de que, en el caso de los alcaldes, era una buena idea", pero no así en el de los legisladores.

"Los alcaldes manejan un presupuesto importante y tienen mucho poder en el momento de las reelecciones, de modo que es difícil tener una cancha pareja cuando el incumbente es candidato. Como los parlamentarios no manejan directamente un presupuesto (público), no nos pareció que valiera la pena", explicó.

"Para senadores y diputados concluimos que no era buena idea (limitar la reelección), a pesar de que es muy popular –en Perú se aprobó hace poco- porque uno pierde la experticia que tiene el Parlamento. Éste muchas veces no legisla tan bien porque no hay expertos dentro de los parlamentarios, y si además tenemos gente que cada ocho ó 12 años se tiene que ir del Parlamento o cambiar de circunscripción, al final del día se pierde su conocimiento adquirido", expuso.

"En la Comisión, donde éramos 16 expertos diversos, propusimos limitar la reelección en alcaldes y no hacer nada en diputados y senadores... Esto puede revisarse, pueden haber nuevos argumentos, pero convendría mirar con más cuidado estas medidas, que suenan muy bien, pero en que no hay un proceso acabado de análisis antes de proponerlas", indicó.

Dentro de la próxima década habrá otra reforma de pensiones

Eduardo Engel también criticó el conflicto abierto entre el Gobierno y la DC por la administración del futuro 4 por ciento adicional de cotización, al enfatizar la urgencia de la reforma previsional que está en el Congreso.

"El tema de pensiones es muy importante, uno de los temas más urgentes que tenemos como sociedad. Más aún; en mi opinión, incluso si se aprueba esta reforma de pensiones (de Piñera), dentro de los próximos cinco o 10 años tendremos (que hacer) otra gran reforma", afirmó.

"Ésta es un primer paso, necesario y clave para, en el fondo, tener una ciudadanía que realmente legitime el sistema de pensiones que tenemos, que en este momento tiene a una gran parte de la población realmente descontenta. Una vez que logremos ese objetivo, viene la parte más dura e impopular, que es decirle a la gente que vamos a tener que trabajar más tiempo, jubilarnos más tarde... Éste es sólo el primer paso: aunque aumentemos al 14 por ciento y se haga todo bien, igual viene dentro de los próximos cinco o 10 años una nueva reforma", remarcó.