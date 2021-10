Acusación contra Piñera: Prevén aprobación en Cámara Baja, aunque faltan votos en el Senado

Los diputados que impulsan la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera esperan lograr su aprobación en la Cámara Baja, aunque la necesidad de llegar a dos tercios del Senado puede ser el cortapisa para la iniciativa.

Los parlamentarios, que buscan que el Mandatario aclare su rol en la venta de la minera Dominga, realizada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, necesitan 78 votos en la Cámara de Diputados para avanzar con el trámite, tras la fallida presentación realizada en 2019 por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

El diputado Jaime Naranjo (PS) tiene la "impresión" de que "existe una amplia mayoría" de sus pares que están por "respaldar esta acusación constitucional".

"Yo creo que son tan graves y delicados estos hechos, que esto trasciende a si los parlamentarios son de Gobierno u oposición", sostuvo el co-impulsor del libelo.

El diputado Matías Walker (DC) dijo que "yo creo que la acusación se va a aprobar en la Cámara de Diputados y en el Senado va a ser muy difícil que prospere, porque requiere dos tercios de los senadores en ejercicio y una parte de los senadores oficialistas también tendrían que votar a favor".

"Yo no descarto aprobar la acusación, yo era partidario de comenzar con una comisión especial investigadora. Yo creo que no es una buena idea monopolizar la discusión pública con una acusación constitucional antes de las elecciones, porque eso invisibiliza las propuestas de los candidatos", planteó.

Por su parte, Jorge Durán (RN) se mostró abierto a poder apoyar la acusación y señaló que deben "actuar con absoluta transparencia y sobre todo entregar señales claras a la ciudadanía". "En estas cosas tan graves no vamos a temblar la mano en votar de determinada manera con tal de dar una lección muy clara, que en el futuro no se vuelvan a repetir actos de esta índole", afirmó.

En el Senado tampoco se cierran a esta opción, como dijo Manuel José Ossandón (RN), quien precisó que "con una tremenda crisis de confianza, de credibilidad, lo mejor es que las cosas se investiguen, para que el Presidente tenga la oportunidad de demostrar si es inocente o no".

"Yo, como juez, no puedo hablar del fondo, pero quiero decir que a mí no me tiembla la mano si hay que destituir a alguien si ha cometido un delito, pero eso hay que demostrarlo con pruebas, no con emociones, no con supuestos, porque una cosa como esta es casi imposible comprobarla", sostuvo.

UDI ACUSA INTENTO DE "GOLPE BLANCO"

Por su parte, el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que "no tengo ninguna duda de que las bancadas del oficialismo no van a ser parte ni cómplices de esta operación, que lo busca es pegarle un golpe blanco a nuestra democracia".

"Acá hay que tener máxima transparencia, pero una cosa muy distinta es, a siete semanas de una elección presidencial, tratar de empañar, de generar una cuestión político-electoral", apuntó el timonel gremialista.

PRESIDENTE CARGA CONTRA "LA DEMAGOGIA, EL POPULISMO Y LA IRRESPONSABILIDAD"

El Presidente Piñera no se refirió al tema durante esta jornada, aunque en un discurso comentó que "es más importante que nunca valorar y defender valores que se han ido debilitando en la sociedad chilena, como el valor de la libertad, del estado de Derecho, de la no violencia, denunciar con más fuerza cada día la demagogia, el populismo y la irresponsabilidad que parecen imperar en demasía en el debate público, como lo hemos podido observar en los últimos días".

"Hay quienes quieren desconocer y desmantelar totalmente lo que todos los chilenos juntos construimos en los últimos 30 años", lamentó.

SICHEL: "UNA COMISIÓN INVESTIGADORA PUEDE SER UNA FÓRMULA"

Reiterando el llamado a la transparencia y claridad total, el candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, dijo que "no hay pecado en que una coalición de centroderecha en Chile pida todas las aclaraciones posibles".

"El peor error que podemos cometer es decir 'no hay nada de aclarar' y se acabó la explicación. Creo que una comisión investigadora puede ser una fórmula y creo que el Presidente puede seguir aclarando siempre lo que sea necesario", señaló el ex ministro del Mandatario.

No obstante, cargó contra la presentación de la acusación constitucional, enfatizando que "en periodo electoral y cuando venimos saliendo de una crisis sanitaria, generar inestabilidad en el país no es la mejor fórmula".