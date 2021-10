Comisión revisora de la acusación contra Piñera comenzará a trabajar esta semana

Tras ser notificado oficialmente de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, desde la comisión revisora del libelo aseguraron que, a pesar de que el Mandatario tiene 10 días para presentar su defensa, se pondrán a trabajar esta semana en el Congreso.

La semana pasada fueron sorteados los nombres que integrarán la comisión que revisará la acusación constitucional contra el Mandatario por su eventual vinculación en el caso Dominga, entre ellos, Raúl Florcita Alarcón (ex PH), Maya Fernandez (PS), Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso (ex UDI) y Pepe Auth (independiente).

Éste último declaró que "decidimos empezar esta semana de todas maneras, a la espera de la respuesta del Presidente para profundizar en los aspectos previos a la discusión Constitucional, es decir, la cuestión tributaria y la cuestión ambiental fundamentalmente, cosa que vamos a abordar los días martes, miércoles y jueves en sesiones dobles en Valparaíso".

Hasta el 28 de octubre tiene plazo el Presidente para presentar su defensa, luego de esto, la comisión tendrá seis días hábiles para estudiarla, definir posturas y presentar conclusiones, las cuales no son vinculantes a la Sala. Además, parlamentarios y abogados podrán presentar sus argumentos y antecedentes antes de la votación.

El diputado de Nuevo Trato y firmante del libelo, Pablo Vidal, dijo que "la gravedad de los hechos nos obligan a presentar esta acusación y hoy día nuestra principal responsabilidad es demostrarle a la opinión pública, a la comisión, que los fundamentos jurídicos son sustanciales y que esta acusación tiene mérito".

Agregando que "la derecha va a decir que no lo tiene y lo va a desestimar por ese lado, pero ustedes mismos han escuchado a parlamentarios de Chile Vamos reconocer que esta acusación sí tiene mérito y que ellos están disponibles incluso a evaluarla en función de los antecedentes que se vayan presentando en los próximos días".

UDI: LOS PARLAMENTARIOS VAN A VOTAR EN CONTRA

Algunas dudas han causado parlamentarios oficialistas que deslizaron la posibilidad de aprobar este libelo, sin embargo, el timonel UDI Javier Macaya recalcó que "no tengo ninguna duda que los parlamentarios de la UDI van a votar todos en contra y yo espero lo mismo de todo el oficialismo".

"Esto va mucho más allá del Presidente Sebastián Piñera y tiene que ver con la democracia, la institucionalidad y una especie de golpe blanco que se está dando", acotó, y agregó que "se le causa un daño inmenso a Chile y eso es lo que hay que considerar con esta acusación".

EX FISCAL GUERRA: NO HABÍA ANTECEDENTES DE INTERVENCIÓN DE PIÑERA

Finalmente, en entrevista con El Mercurio, el ex fiscal Manuel Guerra a cargo de la investigación contra Piñera por el caso Exalmar, que incluyó un capítulo sobre Dominga, en la cual quedó sobreseído el 2017, indicó que "no teníamos ningún elemento de la intervención de Piñera o de algún miembro de su familia para beneficiar a Dominga respecto de Barrancones y tampoco en lo que era la venta de la minera".

Aun así, Guerra indicó que en aquel entonces no estaba el "contrato que salió ahora, de las BVI" y que en ese momento "no aparecían" como si fuese un delito, ya que "estábamos hablando de un eventual acuerdo, no teníamos el contrato definitivo, las transferencias ni los pagos, ni la manera en que esto se había ejecutado, que fue fuera del país".