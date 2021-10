Diputados comenzaron análisis de acusación constitucional contra Piñera: Abbott se excusó de asistir

En la mañana de este martes se inició la primera sesión de la comisión ad hoc de la Cámara de Diputadas y Diputados que debe revisar la acusación constitucional presentada en contra del Presidente Sebastián Piñera por su supuesto rol en la compra venta del proyecto minero Dominga, hecho relevado en los denominados "Pandora Papers".

El documento, que fue presentado la semana pasada por diputados de oposición, le acusa a Piñera faltas a la probidad y de comprometer el honor de la Nación.

La instancia parlamentaria, presidida por la diputada Maya Fernández (PS), recibió durante esta jornada a los abogados Dominique Hervé, Ezio Costa, Enrique Aldunate, Marcelo Drago y Llankiray Díaz, mientras que en la tarde asistieron periodistas de Ciper y La Bot, quienes participaron en la investigación periodística de estos hechos.

La diputada Fernández confirmó que también se invitó al contralor Jorge Bermúdez, quien "está disponible, lo que pasa es que justo está fuera del país, fue una coincidencia y puede pasar, por tanto, no es que él no haya querido venir a la comisión. Vamos a ver cuando vuelve al país, tiene que hacer las cuarentenas y puede hacerlo por Zoom, lo vamos a ver ahora (...) Vamos a recibir ahora a los abogados que participaron en la redacción de la acusación".

El abogado Jorge Gálvez, quien representa al Presidente Piñera en este proceso, también estuvo de manera presencial en la sesión, aunque sin derecho a voz ni voto en la instancia. Su presencia se debió a que quería conocer de primera mano los antecedentes del libelo.

Piñera fue notificado el sábado de la acusación, tras lo cual cuenta con un plazo de 10 días hábiles para responder, ya sea de manera presencial o por escrito, ante la comisión. Es decir, tiene hasta el viernes 29 de octubre para entregar su contestación.

"Nos vamos a tomar todo el tiempo que nos da la ley para hacer nuestra contestación. Fuimos informados por la presidenta de la comisión respecto de los plazos de operación", dijo el jurista en los pasillos del Congreso.

Ausencia de Abbott marcó sesión

Quien también había sido citado para esta tarde era el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien a través de una carta se excusó de asistir, calificando la solicitud como "improcedente", aludiendo a que es la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien se encuentra desarrollando diligencias en esta materia en la investigación penal.

La decisión de Abbott fue valorada por el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien comentó que "más allá de la discrepancia que hemos señalado que tenemos en orden a que se haga una investigación, nos parece del todo prudente y razonable que se tenga un rol sobrio, propio de todos quienes participan del sistema judicial".

"Esperamos que esa cautela se traduzca en que no existan filtraciones, se traduzca en que no existan rondas de prensa y en ese sentido valoramos esa decisión y esperamos que continúe no solo el fiscal nacional, sino todos quienes participan en el Ministerio Público en esa misma senda. Pero insisto que eso no sólo se traduzca en no asistir a comisiones, que también se traduzcan, que no existan filtraciones", agregó el ministro.

El diputado Pepe Auth (indepediente, ex PPD) comentó que se debe "lamentar, por supuesto, la decisión del fiscal Abbott", a la vez que sugirió que "como comisión le enviemos un cuestionario para que responda por escrito si lo tiene a bien, pero yo insistiría por la vía epistolar".

A su vez, la RN Paulina Núñez dijo que "es muy relevante la opinión del Ministerio Público, los antecedentes que pueda tener, la preguntas que evidentemente le podamos formular, pero que no nos restemos de esta comisión de tener los antecedentes, la opinión que pueda acompañar el fiscal nacional y el Ministerio Público en esta Comisión. Así que comparto esa solicitud y me parece de la máxima importancia el poder conocer lo antecedente que tenga".

La instancia seguirá sesionando a doble jornada -mañana y tarde- durante toda esta semana. Están invitados diversos personeros, como el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, y ex ministros del Medio Ambiente, tanto de Piñera II y Bachelet II, como Marcela Cubillos -hoy convencional constituyente- y Marcelo Mena.

También se espera que para el jueves se conmine a ex ministros de Hacienda y de Economía de Bachelet II, como Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, quienes participaron del comité de ministros que analizó y rechazó en 2017 el proyecto minero Dominga, resolución criticada por ellos.

Una vez reciba la respuesta del Mandatario, la comisión revisora tendrá un plazo de seis días adicionales para redactar su informe. En éste, la instancia deberá exponer si recomienda o no aprobar la acusación; no obstante, lo que resuelva no es vinculante para la votación en Sala.