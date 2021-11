Efecto Covid: Boric y Jackson no podrán votar sobre acusación constitucional a Piñera

El diputados Giorgio Jackson (RD) no podrá votar sobre la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera el próximo lunes, por ser contacto estrecho del abanderado Gabriel Boric, quien dio positivo a Covid-19 en la víspera, y también deberá ausentarse de la sesión.

Cabe recordar que una vez levantado el estado de excepción constitucional, las votaciones telemáticas no están autorizadas en el Congreso.

Al contar con su esquema completo de vacunación, Jackson deberá estar aislado por siete días, periodo que finaliza el próximo martes, aunque llegara a presentar un PCR negativo antes de esa fecha.

Si bien inicialmente se dijo que Claudia Mix (Comunes) también estaba imposibilitada de votar, la propia diputada salió a precisar que "en ningún momento he sido catalogada como contacto estrecho".

"A modo preventivo, decidí hacer un aislamiento voluntario, ya que el lunes asistí a la presentación del programa de nuestro candidato presidencial, y también (por) otro posible caso en mi equipo, el cual afortunadamente salió negativo", detalló, y por tanto, la Cámara ya permitió su asistencia presencial.

Junto con desear una pronta mejoría a @gabrielboric, enviándole todos mis buenos deseos, les comento que -como asistí al evento de presentación del programa- me hice un PCR y suspenderé mis actividades presenciales de campaña.Como equipo tomaremos todos los resguardos pertinentes — Diputada Mix 🌳 (@Claudia_Mix) November 3, 2021

Antes de esta aclaración de Mix, el presidente de la corporación, el RN Diego Paulsen, señaló que "si fueron contacto estrecho el día lunes, no van a poder participar de la acusación constitucional el próximo día lunes, porque quedarían liberados el día martes".

El parlamentario también descartó la posibilidad de postergar la votación en Sala, puesto que "tenemos plazos constitucionales establecidos, tanto en la acusación constitucional del Presidente como en el Presupuesto, por lo tanto, vamos a tener que dar cumplimiento a aquello".

Su par del Frente Amplio Marcelo Díaz dijo esperar que "la mesa de la Cámara tenga el buen tino de habilitar en este caso, habiendo votaciones tan importantes como el Presupuesto y la acusación constitucional, la votación telemática, porque no se trata de parlamentarios que no pueden ir a votar porque no quieren, y que nadie quiera dejar a alguien sin votar por secretaría".

Más parlamentarios afectados

Otro que se vio afectado por esta situación fue el diputado Gonzalo Winter (CS), quien informó en su cuenta de Twitter que "estuve con Gabriel un rato durante el fin de semana y, según estableció la Seremi, corresponde preventivamente considerarme dentro de los contactos estrechos".

Ante esto, el parlamentario lamentó "no poder votar la ley de presupuesto que es tan importante, porque ya no se usa la modalidad telemática"

"Me haré un PCR preventivo para descartar el contagio. La pandemia sigue presente y tenemos que seguir cuidándonos entre todas y todos. Un abrazo y seguimos", puntualizó.