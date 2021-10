Ministros criticaron acusación constitucional contra Piñera: Tiene fin puramente electoral

El Gobierno criticó la acusación constitucional presentada este miércoles contra el Presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputadas y Diputados, por su presunta vinculación con la compraventa de la minera Dominga, asegurando que es un trabajo "poco preparado" y que tiene "fines políticos".

"Este es un fin puramente electoral. Es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional, y la verdad que no habíamos visto en la historia de Chile una premura y una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional", afirmó el ministro de la Segpres, Juan José Ossa.

La autoridad también acusó que los diputados de oposición buscaron acelerar esta iniciativa para que "se vote en la Sala de la Cámara antes de las elecciones presidenciales" pese a que los asesores "pidieron revisar porque estaba incompleta", motivo por el que -asegura- no les sorprende este apuro.

"Los invito a leerla, realmente yo no había visto un libelo menos preparado y lo notamos, volaban los asesores, los anexos no estaban digitalizados... Lo importante era presentarlas para que se vote antes de las elecciones, de verdad no habíamos visto un trabajo jurídico tan poco serio", cuestionó el líder del Segpres.

"Se le hace daño a la institución de la Presidencia"

Por su parte, el vocero Jaime Bellolio señaló que hay candidatos presidenciales que han apoyado esta acusación que se realizó "sin ningún tipo de fundamentos", asegurando que esto daña "la institución de la Presidencia" y no solamente al Gobierno de Sebastián Piñera.

"Parece sorprendente que haya candidatos presidenciales que quieran infligir un daño a la institución de la Presidencia de esta manera, con una acusación sin ningún tipo de fundamentos, en donde ya hay cosas juzgadas, en donde hay un Tribunal de Garantías, donde está la Corte de Apelaciones, donde luego en la Corte Suprema también interviene, en donde el antecedente nuevo queda reflejado que no lo es tal", puntualizó el secretario de Estado.

En esta línea, Bellolio advirtió que "lo que se le hace daño no es solamente a este Gobierno, es a la institución de la Presidencia. Y esa puerta, el querer abrir que los presidentes no duren cuatro años, es un golpe durísimo".

"Es un golpe que la democracia no puede aceptar frente a una acusación que se basa en hechos que no son ciertos, que se basa simplemente en política porque estamos en campaña electoral y porque no quieren permitir a los chilenos que se haga un traspaso de mando republicano y democrático el 11 de marzo del 2022", puntualizó el vocero de Gobierno.

"Aquí hay una acusación constitucional sin fundamentos presentada por un grupo de parlamentarios de extrema izquierda, que se hace cargo de una falsedad, de que habían cosas nuevas. El artículo 52 número 2 letra A dice que tiene que ser juzgado por hechos de su administración, y esa administración terminó el año 2014. Es obvio que quieren modificar el resultado de las elecciones democráticas", destacó Bellolio.