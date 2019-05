Diputado RD: Nuevo protocolo confirma que hijos de Piñera no debieron viajar a China

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pablo Vidal (RD), señaló que el nuevo protocolo de Cancillería que regula la presencia de familiares del Presidente en las giras internacionales, confirma que los hermanos Piñera-Morel no debieron viajar a China y menos asistir a una reunión con empresarios.

"No merece que le demos un aplauso al Gobierno porque ahora van a respetar la mínima y lógica probidad que significa no viajar con los familiares a actividades oficiales fuera del país", señaló Vidal.

El parlamentario frenteamplista enfatizó que "el ministro Valente ni siquiera ha sido capaz de darle una explicación razonable a Chile de por qué llevó a su hijo a Suiza. Probablemente debe decir: 'bueno, si lo hizo el Presidente Piñera ¿Por qué yo no?'".

"Que ahora tenga una regulación de Cancillería lo único que hace es constatar que teníamos la razón, que esto no correspondía", agregó Vidal.

"Blanquea el nepotismo"

En tanto, el diputado Leonardo Soto (PS) -que interpuso un recurso a Contraloría por el viaje de los hermanos Piñera a China- sostuvo que esta nueva normativa "legaliza" diferentes conflictos de interés que han escandalizado a la ciudadanía en el último tiempo.

"Este protocolo, sin duda, queda completamente al debe, puesto que lo que hace es legalizar y blanquear los distintos conflictos de interés y actos de nepotismo que han producido escándalo en la ciudadanía", señaló el parlamentario socialista.

"A mí no me parece razonable que todos los chilenos tengamos que financiar y también aceptar que los Presidentes de la República salgan en giras oficiales al extranjero con sus hijos mayores de edad, con sus yernos y sus nueras. Es turismo presidencial, es viaje de negocios presidencial. No tiene una justificación valedera", agregó Soto.