Espina: El viaje de Cristóbal Piñera a China no tuvo costo adicional para el Estado

El ministro de Defensa, Alberto Espina, defendió el viaje a China de los hijos del Presidente Sebastián Piñera -Sebastián y Cristóbal- luego que la FACh aclarara que no realiza cobros en los vuelos presidenciales.

El secretario de Estado aseguró que el reglamento de la Fuerza Aérea no establece cobros para estos viajes y que los hijos Piñera pagaron los otros costos asociados al viaje.

"Cuando Cristóbal Piñera se refería a que había pagado sus gastos es obvio que se esta refiriendo a los gastos que no dicen relación con el avión, sino que se refiere a los gastos de alojamiento y alimentación y otros que él quiere hacer", dijo el secretario de Estado.

El ministro hizo alusión a la defensa del viaje que hizo Cristóbal Piñera mediante su cuenta de Twitter, cuando señaló que se había costeado "todos" sus gastos.

"A China fui a acompañar a mis padres, cubriendo todos mis gastos y sin costo para el Estado", sostuvo Piñera Morel en la red social, quien posteriormente en una carta a El Mercurio pidió disculpas por asistir a esta gira presidencial.

El Presidente Piñera también se refirió al tema en La Moneda en el mismo tenor del primer mensaje de Twitter de su hijo: "Quiero dejar en claro que el financiamiento total del viaje corre por cuenta privada y por tanto no significó costo alguno para el Estado", dijo el pasado 30 de abril ante los periodistas.

Reglamento FACh no establece cobros

El titular de Defensa además aseveró que el reglamento de la Fuerza Aérea no prevé cobros y que llevar pasajeros adicionales no implica ningún costo para el Estado.

"El reglamento de la FACh vigente hace varios años establece claramente que los viajes de la presidencia no existe ningún cobro adicional por el número de pasajeros que vaya en el vuelo y el Presidente de la República cuando tiene una gira y debe recorrer distintos países él no tiene cobro para la presidencia porque así lo establece el reglamento de la FACh y este caso no fue una excepción", dijo Espina.

"Si el avión lleva uno, dos, tres o más pasajeros adicionales de aquellos que puedan integrar la delegación oficial no tiene ningún costo para el Estado, por lo tanto el viaje de Cristóbal Piñera en el avión de la FACh no tuvo ningún costo adicional para el Estado de Chile de ninguna especie ni naturaleza", añadió.

Críticas opositoras

La revelación de la FACh desató inmediatas críticas desde la oposición, como la senadora DC Yasna Provoste.

"Hoy ha llegado la respuesta del Estado Mayor de la Fuerza Aérea en donde señala que ellos no pueden cobrar, es decir, ellos llevaron gratuitamente a los hijos del Presidente a esta gira presidencial y por tanto aquí se agrede la inteligencia ciudadana cuando se miente de esta forma señalando que esa gira no le costó un peso al Estado", aseveró la legisladora DC.

"Le quiero decir a los hijos del Presidente Piñera que todos los chilenos hemos pagado el viaje que ellos hicieron a China para reunirse con las empresas más importantes donde ellos hoy día tienen negocios. Esto es la antítesis del mérito, hay muchísima gente en nuestro país que tendría más mérito que ellos de estar en una gira presidencial pagada por todos los chilenos. Esto da cuenta una vez más que este Gobierno le miente al país".

A su vez, el presidente del PS, el senador Álvaro Elizalde, afirmó que estos antecedentes, a su juicio, "son gravísimos".

"Se demiente categóricamente la versión del Gobierno en esta materia. La explicación era inverosímil, todos sabemos que en la gira presidencial son trasladados quienes acompañan al Presidente en un avión de la FACh, la FACh no es una agencia de viajes, por tanto aquí no pueden estar quienes forman parte de esa delegación comprando por separado sus pasajes, salvo que vuelen en un avión independiente, que no es el caso", dijo el senador.

"Efectivamente los hijos del Presidente no pagaron por separado los costos de este viaje, la explicación del Gobierno no corresponde a la realidad", añadió.