Ossandón pide no pensar mal de los hijos Piñera: "Son de las familias más ricas del mundo"

El senador RN Manuel José Ossandón se sumó a la defensa de los hijos de Sebastián Piñera ante la polémica por su asistencia a la reciente gira presidencial por Asia, formando parte de la delegación oficial.

Aunque el parlamentario remarcó que fue una "imprudencia" que los hermanos Sebastián y Cristóbal Piñera Morel viajaran a China, defendió su honorabilidad e hizo presente que ambos tienen condiciones económicas como para viajar a China por sus propios medios, de modo tal que no tiene sentido pensar que utilizaron recursos y medios fiscales para buscar beneficios propios.

En las críticas que apuntan en este sentido "ha habido mala leche de algunas personas", apuntó el ex candidato presidencial, "porque es evidente que si uno le pregunta a la FACh que si pagaron los pasajes, ellos saben que jamás se ha podido cobrar un pasaje", dijo.

"Yo siempre he dicho que eso (su presencia en el viaje) fue una imprudencia, pero eso es (y nada más)", insistió, llamando a no continuar con la escalada de segundas lecturas.

"Es que esto es muy divertido, porque, en el fondo, si ustedes me dijeran que estamos hablando de gente que no tiene cómo pagar, que no tiene como ir a China, que no tiene estudios", la sospecha y la crítica sobre la persecución de intereses particulares sería atendible, planteó.

La realidad es que "los dos hijos (de Piñera) son profesionales de la Universidad Católica, los dos tienen masters en la dos mejores universidades del mundo, son de las familias más ricas del mundo, no de Chile... Perdónenme, yo creo que estamos cayendo en algo... (que no tiene asidero)", dijo, aunque sin alcanzar a terminar la frase.

Sería "una estupidez" mostrar las boletas

Consultado por si es necesario que el Presidente muestre las boletas que comprobarían que Sebastián y Cristóbal Piñera Morel costearon sus gatos de alojamiento y alimentación -ofrecimiento que hizo el Presidente Piñera en una entrevista televisiva- Ossandón respondió: "No, ¿para qué? Lo encuentro una estupidez".

La polémica en este caso ha escalado dado que la primera versión tanto de los hijos Piñera, como de su padre y del Gobierno, fue que ellos habían corrido con "todos" los gastos del viaje, pero en la víspera la FACh aseguró que no hizo ningún cobro a los hermanos Piñera Morel por viajar en el avión presidencial, por lo que, al menos ellos no corrieron con los gastos de los pasajes para ir a China.

En la mencionada entrevista televisiva de este miércoles, el propio Presidente explicó que invitó a sus hijos "(pero) quedó claramente establecido, desde el primer día, que todos los gastos que se podían pagar –los hoteles, las comidas- los iban a pagar ellos, sin ningún efecto sobre el patrimonio fiscal".

Además acusó "maldad, mucha mentira, mucha mala intención" en las críticas y que sus hijos y su mujer "han sufrido mucho" por este episodio.

Senadora Provoste: Esto es parte de un libreto de victimizarse

Por otro lado, la senadora Yasna Provoste (DC) criticó al Mandatario por "victimizarse" en este caso, siendo que debe explicar el uso de recursos públicos en privilegiar negocios de sus hijos.

"Esto es parte de un libreto de victimizarse, pero aquí es bien curioso tratar de maldad a quienes están exigiendo la verdad. Aquí es el Gobierno el que tiene que explicar porque utiliza los recursos de todos los chilenos para privilegiar los negocios de sus familiares", sostuvo la parlamentaria.

"Él es el Presidente el que hoy día dice que puede mostrar las facturas. Si eso para él es importante, bueno muéstrela, muestre donde alojaron sus hijos", añadió.