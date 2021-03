El diario estadounidense The New York Times advirtió la circulación en internet de una falsa portada, ampliamente difundida en redes sociales, con la imagen del Presidente Sebastián Piñera.

En la portada manipulada aparece una foto del Mandatario junto al escrito "Presidente chileno Sebastián Piñera involucrado en un gran escándalo", pie de foto que está escrito en una tipografía muy diferente al resto de los otros artículos.

"Circula en línea una primera plana manipulada que incluye una imagen y una leyenda sobre Sebastián Piñera. Es un intento de desinformar: The New York Times no ha publicado dicho reporte", resaltó el medio a través de sus redes corporativas.

Circula en línea una primera plana manipulada que incluye una imagen y una leyenda sobre Sebastián Piñera. Es un intento de desinformar: The New York Times no ha publicado dicho reporte. Toda nuestra cobertura sobre Sebastián Piñera se encuentra aquí: https://t.co/2eKxvXd2UA 1/2 pic.twitter.com/HjfPziEO6w — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 23, 2021

La imagen en cuestión comenzó a circular en redes sociales a raíz de los reportes del denominado Caso Enjoy, con el que se vincula al mandatario, nexo que es refutado por el Gobierno, y fue compartida -por ejemplo- en Twitter por la diputada Pamela Jiles.