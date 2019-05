Piñera: "Necesitamos héroes como Prat, que comprendan el valor del patriotismo"

El Presidente Sebastián Piñera encabezó la conmemoración del Día de las Glorias Navales en Iquique por primera vez en 19 años, ocasión en que hizo un llamado a la unidad y al "patriotismo"; concepto que durante los últimos días, en medio del debate político, irritó a la oposición.

El presidente @sebastianpinera llega al desfile en honor a las Glorias Navales. Es primera vez en 19 años que un mandatario participa de estos actos en Iquique. Previamente lo hizo Ricardo Lagos en 2000 @Cooperativa pic.twitter.com/PizzidQbWx — Camila López (@g_pelusa) May 21, 2019

Pasadas las 09:00 horas comenzó en la capital regional de Tarapacá el desfile en honor a las Glorias Navales, luego del cual dio un discurso el Mandatario: "El ejemplo de Prat no se agota simplemente en el mundo de las Fuerzas Armadas, o de la Armada de Chile, es un ejemplo que nos va a inspirar siempre".

"Hoy día, más que nunca, necesitamos héroes como Prat, que sepan comprender el valor de la unidad, el valor del patriotismo, que sepan practicar las mismas virtudes que hicieron grande a Prat a lo largo de toda su vida", declamó el Jefe de Estado.

Parte de la ceremonia en la Boya de la Esmeralda, en el día de mas Glorias navales en Iquique, donde participó el presidente Piñera y otras autoridades @Cooperativa pic.twitter.com/GE9Zz4yRTM — Camila López (@g_pelusa) May 21, 2019

"La política no es una guerra"

Piñera estuvo acompañado por la primera dama, Cecilia Morel; el ministro de Defensa, Alberto Espina; el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, y su par en el Senado, Jaime Quintana.

Este último valoró que el Presidente utilizara "bien", de modo correcto, el término "patriotismo", a diferencia de la forma en que lo hizo tras el rechazo de parte de la oposición a la idea de legislar el proyecto de Admisión Justa y también el de pensiones.

"Yo creo que en la unidad debemos participar todos, y creo que el llamado y el concepto del patriotismo aquí está bien empleado", dijo Quintana.

En #Iquique, entregando las ofrendas florales del Congreso Nacional a nuestros héroes y conmemorando el Día de las Glorias Navales 🇨🇱 🚢 @Senado_Chile @Armada_Chile pic.twitter.com/LUSpWT9g8Q — Jaime Quintana (@senadorquintana) May 21, 2019

"Estamos hablando de una conmemoración de una gesta épica, en circunstancias de una guerra, y la política no es una guerra. Por lo tanto, el concepto del patriotismo es aquí donde debe emplearse y no en la política interna, en la democracia, donde disentir no debe ser un problema, sino todo lo contrario", señaló el senador.

Quintana dijo no haberse sentido aludido por las palabras de Piñera: "Para nada, creo que los llamados de unidad son siempre bienvenidos cuando corresponde y cuando el contexto es el que se requiere".

El Presidente Sebastián Piñera, junto al Ministro de Defensa Alberto Espina y el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Julio Leiva finalizan la romería del #21DeMayo, a bordo del buque "Cabo Odger" en #Iquique pic.twitter.com/P6iYZ348qO — Armada de Chile (@Armada_Chile) May 21, 2019

Leiva: Chile no buscó la guerra

En tanto, el comandante en Jefe de la Armada, Julio Leiva, destacó la relevancia de esta conmemoración.

"La historia de Chile cambió el 21 de mayo de 1879. De ahí en adelante, el fervor popular, la unión nacional, permitieron ganar una guerra que Chile no buscó, pero que sí ganó y que, finalmente, le permitió gozar de todos los beneficios que este rico sector tiene y que tanto ha contribuido al desarrollo y prosperidad nacional", dijo el almirante.