Piñera promete: "Bajarán significativamente los precios de los medicamentos"

El Presidente Sebastián Piñera prometió en Cooperativa que en Chile van a bajar los precios de los fármacos con la Nueva Política Nacional de Medicamentos, iniciativa que anunció el pasado 7 de octubre y que -a través de 30 medidas- buscará facilitar su acceso a precios justos.

En diálogo este lunes con El Diario de Cooperativa, el Mandatario aseguró que "hay mucho abuso. Los precios de los medicamentos en Chile son exageradamente altos y, a veces, hay abusos de algunas farmacias o de algunos laboratorios".

Entre las 30 nuevas medidas de la Política Nacional de Medicamento se incluyen proyectos de ley -como la ley de Fármacos II y el Seguro Catastrófico- y también la implementación de normativas para aumentar el número de principios activos con bioequivalencia demostrada, en 200 productos farmacéuticos, principalmente para diabetes, hipertensión y depresión.

"Le voy a hacer una advertencia a las farmacias: durante demasiado tiempo, no han cumplido con las leyes. Durante demasiado tiempo, han cobrado más de lo que corresponde. Esos tiempos se van acabar y créanme que las 30 medidas que anuncié nos van a permitir bajar el precio de los medicamentos, porque van a tener que tener el medicamento de marca y el bioequivalente; y si no tienen el medicamento bioequivalente, van a tener que vender el de marca al precio de bioequivalente, de forma tal que entiendan que en esto no se puede jugar con la gente", planteó Piñera.

"Para nuestro Gobierno, la salud es una prioridad central. Por eso estamos haciendo un esfuerzo gigantesco que no se había hecho antes y, esta vez, créanme, lo haremos con tal firmeza y fiscalización que las personas sentirán que bajaron significativamente los precios de los medicamentos", sentenció.