Piñera: Si las farmacias no tienen el bioequivalente, tendrán que vender el de marca a ese precio

El Presidente Sebastián Piñera prometió en Cooperativa que en Chile van a bajar los precios de los fármacos con la Nueva Política Nacional de Medicamentos, iniciativa que anunció el pasado 7 de octubre y que -a través de 30 medidas- buscará facilitar su acceso a precios justos.

En diálogo este lunes con El Diario de Cooperativa, el Mandatario aseguró que "hay mucho abuso. Los precios de los medicamentos en Chile son exageradamente altos y, a veces, hay abusos de algunas farmacias o de algunos laboratorios".

Entre las 30 nuevas medidas de la Política Nacional de Medicamento se incluyen proyectos de ley -como la ley de Fármacos II y el Seguro Catastrófico- y también la implementación de normativas para aumentar el número de principios activos con bioequivalencia demostrada, en 200 productos farmacéuticos, principalmente para diabetes, hipertensión y depresión.

"Si no tienen el bioequivalente, tendrán que vender el de marca a ese precio"

"Le voy a hacer una advertencia a las farmacias: durante demasiado tiempo, no han cumplido con las leyes. Durante demasiado tiempo, han cobrado más de lo que corresponde. Esos tiempos se van acabar y créanme que las 30 medidas que anuncié nos van a permitir bajar el precio de los medicamentos, porque van a tener que tener el medicamento de marca y el bioequivalente; y si no tienen el medicamento bioequivalente, van a tener que vender el de marca al precio de bioequivalente, de forma tal que entiendan que en esto no se puede jugar con la gente", planteó Piñera.

"Para nuestro Gobierno, la salud es una prioridad central. Por eso estamos haciendo un esfuerzo gigantesco que no se había hecho antes y, esta vez, créanme, lo haremos con tal firmeza y fiscalización que las personas sentirán que bajaron significativamente los precios de los medicamentos", sentenció.

Ante este del anuncio del Mandatario, el titular de Salud, Jaime Mañalich, aclaró que el beneficio es parte del AUGE, "vale decir, de aquellos medicamentos que debiendo ser cubiertos en una proporción mayor o porque hay un precio adecuado, las personas terminan pagando menos", puntualizó.

Por lo tanto, Piñera anunció una iniciativa que "requiere un decreto presidencial, por el cual se obliga a las farmacias que si no tienen el medicamento bioequivalente, a entregar el de marca, el de mayor costo, con el copago por parte del beneficiario solo de la parte correspondiente".

En tanto, Jean-Jacques Duhart, representante de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos, celebró que la medida vaya a ser "un incentivo a la farmacia, porque si tiene el producto bioequivalente y por alguna razón no lo quiere poner a disposición, le va a salir más salado".

El rechazo en la Comisión de Salud a dos indicaciones de Ley de Fármacos II

La votación de la Ley de Fármacos II avanzó en la Comisión de Salud de la Cámara, con el rechazo a dos de las indicaciones del Gobierno: que la receta médica lleve el nombre del genérico y el medicamento de marca, y la venta de medicamentos en el retail.

Respecto al primero, el presidente de la instancia, el PPD Ricardo Célis, explicó que "bajo ninguna circunstancia debe privilegiarse el nombre de las marcas, porque son las marcas las que elevan los precios".

"Entonces, nosotros creemos que aquí no debe darse ningún espacio. Para que los precios bajen algo, debe hacerse por la denominación común internacional, y para que haya intercambiabilidad, obviamente tiene que haber bioequivalencia. Si recogíamos la indicación del Ejecutivo, los laboratorios no iban a tener ningún incentivo y nunca iban a querer ir a hacer bioequivalencia de sus productos, porque obviamente iban a preferir vender los de marca", aseveró.

Sobre el rechazo de la venta de medicamentos en el retail, la oposición argumentó que la medida no ayuda a bajar los precios de los fármacos más caros, los que requieren receta, y que esto beneficiaba al gran comercio.

Se espera que la votación en particular termine este martes y pase a la Sala de la Cámara, mientras que el Ejecutivo dijo que insistirá con ambas indicaciones.