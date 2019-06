Piñera sólo se enteró este año de las irregularidades de su casa en Caburgua

El Presidente Sebastián Piñera aseguró, a través de su abogado Walter Graf, al Juzgado de Policía Local de Pucón que sólo este año se enteró de las irregularidades de su casa en el Lago Caburgua, en la Región de la Araucanía.

La vivienda del Mandatario ha sido habitada sin contar con la debida recepción municipal y como no cuenta con este proceso tampoco se han cancelado las contribuciones correspondientes.

"Es un hecho público el que nuestro representado desde hace casi tres décadas se ha consagrado activamente a la función pública entregando la gestión y administración de sus empresas y bienes a sus asesores, por lo que no tuvo conocimiento del hecho de no haberse tramitado oportunamente la recepción definitiva de las construcciones ejecutadas, ya que se habían solicitado los permisos y pagado los derechos municipales correspondientes a la construcción y se había contratado a profesionales para desarrollar el proyecto completo", argumentó el abogado del Mandatario y miembro del estudio jurídico Barros & Errázuriz.

En ese marco, Graf resaltó que "durante este año nuestro representado tomó conocimiento que las construcciones no contaban con recepción definitiva e instruyó de inmediato que se procediera a subsanar esta situación y se regularizaran las construcciones en sus aspectos municipales, para lo cual se contrataron los servicios profesionales requeridos".

Cabe mencionar que la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, indicó que el Mandatario no había pagado las contribuciones pues no contaba con la recepción definitiva y destacó que "hace años" el jefe de Estado estaba "haciendo todos los trámites de regularización de la propiedad frente a la Municipalidad de Pucón".

La presentación de los abogados by Cooperativa.cl on Scribd

El Presidente Piñera pidió "subsanar" la situación irregular en el Lago Caburgua. (Foto: ATON/Archivo)

Ascencio: Es imposible de creer

Para el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Ascencio, la postura del Presidente Piñera es "imposible de creer".

"Es muy difícil creer los descargos que el Presidente Piñera ha presentado en el juzgado de Pucón. Decir que no conocía, que no sabía, que se enteró por los medios de comunicación, decir que a pesar de haber estado 30 años allí no supo que su obligación, como la de cualquier otro chileno, era la de cumplir con la ley de urbanismo y construcción y por lo tanto recepcionar por parte de la dirección de obras municipales todas las construcciones que allí tenía. Eso es imposible de creer", dijo el diputado, quien a fines de mayo denunció al jefe de Estado, justamente, por infracción a la Ley de Urbanismo y Construcciones.

"Probablemente el Presidente no hizo la respuesta, la deben haber hecho sus abogados, pero el Presidente la leyó. El Presidente no puede seguir pensando que los chilenos son unos ilusos, que los chilenos no comprenden", sostuvo Ascencio.

Para el parlamentario la réplica "es un agravio para todos los chilenos una respuesta de esa naturaleza, yo lo que le pido al Presidente es que asuma su responsabilidad y que diga que no lo hizo por desidia, porque no quería pagar, porque le daba lata. Da lo mismo, pero que efectivamente reconozca que aquí hay un error tremendo y que lo va a enmendar, y que lo va a enmendar pagando las contribuciones de los 30 años".

"No puede ser que siempre tenga una excusa para evitar cumplir con sus obligaciones. La historia del Presidente está llena de excusas, de argucias, de tratar de torcerle la nariz a la ley para tratar de evitar cumplir con sus obligaciones", remató Ascencio.