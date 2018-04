Presidente dejó en manos de Contraloría designación de su hermano Pablo Piñera

El Presidente Sebastián Piñera ratificó la tarde de este martes la polémica designación de su hermano Pablo Piñera como embajador en Argentina, sin embargo, confirmó que no viajará a Buenos Aires a asumir su cargo hasta que la Contraloría General de la República se pronuncie respecto a su nombramiento.

A través de un comunicado de prensa, La Moneda destacó la trayectoria de Pablo Piñera Echenique aunque anunció que será "prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría" frente al requerimiento de la oposición.

En la declaración, el Presidente Sebastián Piñera ratificó que "aquí no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular, sino sólo a un legítimo interés público".

El Mandatario apuntó que "algunos parlamentarios de oposición han presentado un requerimiento ante la Contraloría General de la República respecto de este nombramiento, en consecuencia, y por respeto a la institucionalidad vigente, me parece prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría frente al requerimiento antes mencionado, antes de proseguir con la implementación de este nombramiento".

En el comunicado, Piñera destaca el "amplio conocimiento del sector público y privado" de su hermano y su "profunda experiencia en políticas públicas y en relaciones exteriores", además de su "sólida formación profesional y académica y un adecuado conocimiento de Argentina".

El Jefe de Estado concluye manifestando que "estoy convencido que (Pablo Piñera) reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina. Esta opinión ha sido compartida públicamente por ex cancilleres de la Concertación como Alejandro Foxley, José Miguel Insulza y Soledad Alvear".

Debido a esta decisión, el hermano del Mandatario no se sumará a la comitiva presidencial que este miércoles iniciará una gira a Argentina.

Diputado socialista: "El Presidente nos da la razón"

Tras conocerse la declaración del Mandatario, el diputado Leonardo Soto (PS), uno de los parlamentarios que presentó el recurso en Contraloría, expresó que "me parece que finalmente que teníamos la razón aquellos que hemos cuestionado esta designación presidencial por ser constitutiva de un caso típico, de manual, en torno a ser expresión del nepotismo, que es una mala práctica combatida en el mundo y también en Chile".

"Lamento, eso sí, que cueste tanto que el Presidente de la República pueda sintonizar con los estándares de probidad que todos los chilenos y chilenas tenemos claros. Cuando alguien designa en un cargo de enorme responsabilidad a un pariente, debiera sospechar, al menos, que va a tener problemas", agregó.

En su cuenta de Twitter, Soto añadió que el Mandatario "nos da la razón al 'suspender' el nombramiento de su hermano: Era un acto ilegal y ahora sólo intenta impedir un desastre mayor".

Pablo Piñera, que aún se mantiene en su cargo como director ejecutivo en la Cieplan, participó este martes en un lanzamiento de un libro como moderador y mantuvo silencio respecto a su nombramiento como embajador en el país trasandino.

"No haré ningún tipo de comentario sobre el tema", dijo en unas breves declaraciones.