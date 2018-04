Presidente Piñera no envió a Contraloría decreto con designación de su hermano

La Contraloría confirmó que no se ha ingresado aún el decreto de nombramiento de Pablo Piñera, hermano del Presidente, como embajador ante Argentina.

"Sólo ha ingresado una presentación, pero no así un acto administrativo sobre la materia", indicó el departamento de Comunicaciones del organismo al diario La Segunda.

Todo luego deque el Presidente decidiera paralizar el nombramiento de su hermano, lo que fue impugnado por diputados de la oposición en una presentación ante la Contraloría.

Ante esto, según declara el vespertino, los parlamentarios pidieron a la institución que emita un dictamen que fije jurisprudencia frente a los nombramientos de familiares cuando se trate de cargos de confianza del Presidente.

"Nosotros no pedimos que se rechace la toma de razón de un acto administrativo que no existe, sino que se le solicitó al contralor que dictamine una interpretación de la ley. Ahora el Gobierno también está esperando esa interpretación. Una vez que el contralor ejerza su potestad dictaminante, recién vamos a saber qué es lo que puede pasar. Puede ser mañana, en seis meses o un año. Va a depender del tiempo que se tome la Contraloría", aseguró a La Segunda, el abogado Gabriel Osorio, ex funcionario de la Segpres y redactor de la presentación que hicieron los diputados del PC Daniel Núñez y Boris Barrera, y el PS Leonardo Soto.

Hoy además, la directiva del Partido Socialista decidió sumarse al requerimiento presentado por los parlamentarios.