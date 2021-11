Presidente Piñera pide fortalecer "el imperio de la verdad" tras rechazo de la acusación constitucional

El Presidente Sebastián Piñera llamó a fortalecer "el imperio de la verdad y la responsabilidad", erradicando "el populismo y la demagogia" en Chile al destacar el rechazo, en el Senado, de la acusación constitucional en su contra.

"Ayer el Senado rechazó una acusación constitucional basada en hechos falsos, suposiciones o meras conjeturas; sin ninguna fundamento", señaló el Mandatario, y agregó: "Quiero reconocer a los senadores que actuaron con seriedad y responsabilidad".

"En Chile tenemos un Estado de Derecho que nosotros respetamos profundamente. Ese Estado de Derecho contempla un Poder Judicial independiente, en el cual tenemos plena confianza. Pero quiero recordar que acusaciones anteriores por los mismos hechos o muy similares ya fueron conocidas y fueron desestimadas por la Fiscalía y fueron sobreseídas por el juez de Garantía, por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema por unanimidad, porque no había ninguna irregularidad y porque se demostró mi total inocencia", enfatizó.

"Quiero convocar a todos mis compatriotas a levantar la vista y a poner nuestras voluntades y corazones en las grandes necesidades, desafíos y oportunidades que enfrenta Chile y los chilenos. Gobernar nunca ha sido fácil y a nosotros nos ha tocado especialmente difícil", destacó Piñera.

"EN LA POLÍTICA NOS HA FALTADO GRANDEZA"

"Lamentablemente siento que en el mundo de la política nos ha faltado grandeza, unidad, colaboración, diálogo y acuerdos para enfrentar estos enormes desafios -explicó- debemos trabajar para superar el grave deterioro que está afectando la calidad de nuestra política".

El Presidente, además, pidió restablecer el "pleno respeto por nuestra democracia, nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestro Estado de Derecho, y fortalecer el imperio de la verdad, el conocimiento y la responsabilidad; erradicar el populismo la demogogia y los meros intereses electorales que hoy día tanto abundan".

"Como Presidente me quedan menos de cuatro meses de mandato y, sin desconocer los errores que he cometido, quiero comprometerme ante ustedes que seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día con toda mi vuluntad y energía, para mejorar la calidad de vida de todas las familias chilenas", aseguró el Mandatario.

PROYECTO DE CUARTO RETIRO

Respecto al proyecto de cuarto retiro del 10%, que hoy enfrenta una Comisión Mixta, Piñera señaló que la solución no es "dejar indefensos a nuestos pensionados".

"Con respecto al cuarto retiro, la política de nuestro Gobierno tiene un doble objetivo: ayudar a las familias que lo necesitan (...) ahí está la Red de Protección Social, el IFE y el IFE Laboral. Esta Red de Protección Social acompaña, ayuda y lleva alivio a casi 17 millones de compatriotas... También queremos mejorar las pensiones", valoró el Presidente.

"La solución no es traer ayuda hoy y dejar absolutamente indefensos a nuestros pensionados futuros, lo que debemos hacer es ayudar a las familias que lo necesitan y no a costa de sacrificar, sino mejorando las pensiones futuras", cerró el mandatario.