Presidente Piñera promulgó ley que regula la dieta parlamentaria y de alto cargos estatales

El Presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma constitucional que regula, a través de órganos externos, la dieta parlamentaria y de las altas autoridades estatales.

El proyecto, que se mantuvo seis años en tramitación en el Congreso, fue despachada el miércoles pasado por parte del Parlamento.

El Consejo de Alta Dirección Pública tendrá un plazo de 30 días a partir de este lunes para resolver la rebaja de autoridades de los parlamentarios, además del Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, entre otros.

Eso regirá hasta que entre en vigor el sistema permanente, que plantea una designación cuatrianual determinada por una comisión especial integrada por cinco personas: un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor, un ex presidente de la Cámara o del Senado y un ex director del Servicio Civil; designados por el Presidente con acuerdo de los dos tercios de los senadores en ejercicio.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el Mandatario indicó que "acabo de firmar la promulgación de una Reforma Constitucional. Esta reforma a la Constitución va a permitir reducir, rebajar las rentas".

"¿Por qué esto es necesario? Porque estamos viviendo tiempos duros y difíciles y yo sé que muchas familias chilenas no lo están pasando bien y por eso nos pareció justo, necesario, reducir las rentas más altas de la administración del Estado para poder ir con más y mejor ayuda", agregó.