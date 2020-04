Sebastián Piñera hizo sorpresiva aparición en Plaza Baquedano y se tomó una fotografía

El Presidente Sebastián Piñera hizo este viernes una sorpresiva aparición en la Plaza Baquedano, el punto de Santiago que, durante meses, concentró las protestas sociales y que hoy está vacío por la epidemia de coronavirus.

Consultado el Palacio de La Moneda en los minutos posteriores a que el instante se hiciera viral en redes sociales, explicó que ésta no fue una actividad formal del Jefe de Estado ni tampoco buscaba informar algo específico.

Fuentes de Palacio señalaron que Piñera decidió -cuando iba rumbo a su casa, ubicada en Las Condes- bajarse de su auto y saludar a un grupo de Carabineros.

"Lamento si esta acción pudo malinterpretarse"

En su cuenta de Twitter, sólo una hora después de lo ocurrido, el Mandatario entregó detalles y su propia versión. Confirmó además que se tomó una fotografía en el lugar -algo que se infería de los registros ciudadanos- y lamentó "si esta acción pudo malinterpretarse".

"Hoy, regresando a mi casa, pasé por Plaza Baquedano: me bajé un par de minutos a saludar a un grupo de Carabineros y Militares que ayudaban a dirigir el tránsito, me saqué una foto y continué mi camino", escribió.

Hoy, regresando a mi casa, pasé por Plaza Baquedano, me bajé un par de minutos a saludar a un grupo de Carabineros y Militares que ayudaban a dirigir el tránsito, me saqué una foto y continué mi camino. Lamento si esta acción pudo malinterpretarse.



Si bien el presidente de RN, Mario Desbordes, cree que es plausible el argumento sanitario, "aunque cualquier persona con salvoconducto que pase podría hacer lo mismo", descartó que el Mandatario lo hiciera con fines de provocar.

"Lo que no es aceptable es que pretenda alguien hacerse dueño de ese lugar, que pertenece a todos los chilenos, ni menos aún que alguien pretenda tener el derecho de decir quién sí y quién no puede entrar a la Plaza Italia. Lo de la provocación no lo acepto como argumento, y si nos ponemos en ese plano, estamos siendo antidemocráticos", sentenció el diputado.

Estupor y críticas

La visita del Mandatario al sector, rebautizado popularmente como "Plaza de la Dignidad" tras el estallido de la crisis social, causó sorpresa y abundantes críticas dentro del mundo político.

La senadora Isabel Allende (PS) cuestionó que se tratara de una de las llamadas "piñericosas" del Presidente, sosteniendo que es más bien "una provocación que es difícil aceptarla, y uno exige que un Jefe de Estado no puede tener esa torpeza".

"Es evidente que es una provocación por todo lo que se ha vivido a partir del estallido, y por otro lado, estamos en plena pandemia, muy acongojados con lo que pasa en el mundo y en Chile, y no es el momento para estar haciendo ese tipo de gestos", remarcó.

Coincidió con la parlamentaria el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien señaló en El Diario de Cooperativa que se trató de una acción "temeraria, burda, una burla, una falta de respeto, molesta mucho, y creo que ese tipo de gustos en un contexto de estas características habla muy mal de él".

"Espero que en definitiva quien está dirigiendo el país en este momento tenga una actitud completamente distinta, y que más que sacarse fotos en ese monumento, se preocupe de que a los municipios no nos falten los recursos que ya nos están faltando", planteó.

Presidente @sebastianpinera, usted que en estos momentos difíciles pide unidad, se dedica a provocar a la gran mayoría de los chilenos que quieren un país más justo al aparecer en la Plaza de la Dignidad.

Los líderes tienen que estar a la altura de las circunstancias. Cuando Chile necesita unidad, cooperación, templanza no hay espacio para perder el foco y olvidarse de lo único que hoy importa: la vida de nuestra gente.

Presidente: los autoretratos pueden esperar. https://t.co/VhD0J9FDw0 — Manuel José Ossandón (@mjossandon) 4 de abril de 2020

Es insultante que el Presidente aproveche la cuarentena en Santiago para posar sonriente en el lugar emblemático de las luchas democráticas en el último tiempo en Chile. En momentos dolorosos necesitamos gestos de unidad y no gustitos personales que solo dividen.

¿Qué hace @sebastianpinera en medio de la CUARENTENA por Covid19, paseando por el epicentro y símbolo del estallido social que su Gobierno reprimió a + no poder?

Quiere darse un gustito y provocar. Simplemente no tiene estatura de Jefe de Estado.pic.twitter.com/oojMtfPdoO — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) April 3, 2020

Increíble! El Pdte Piñera se pasea por Plaza Italia/Dignidad mientras el gobierno pide a la gente q se quede en casa, Esta es una provocación e irresponsabilidad, impropia para un jefe de estado en plena crisis de pandemia, q divide al país en momento en q se requiere unidad.

Piñera en un acto de provocación visita Plaza Dignidad con total impunidad. No hemos olvidado que Ud. Presidente es RESPONSABLE de violaciones sistemáticas a los DDHH sufridas en Chile desde el #18Octubre, y por esos crímenes lo vamos a perseguir TODA LA VIDA.