Sebastián Piñera: "Que Dios acompañe el rescate de los niños en Tailandia"

El Presidente Sebastián Piñera manifestó este domingo su apoyo a las labores de rescate de los 12 niños y un adulto atrapados en una cueva inundada en Tailandia y aprovechó de hacer referencia al rescate de los 33 mineros que se realizó durante su mandato anterior en la Región de Atacama.

"Que Dios acompañe el rescate de los niños de Tailandia, como nos acompañó a nosotros en el rescate de nuestros 33 mineros", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

Lo propio hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que afirmó que su gobierno está trabajando estrechamente con las autoridades tailandesas, a quienes calificó como gente "muy talentosa y valiente".

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!