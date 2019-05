Contraloría no objetó viaje de los hijos de Piñera: "Es una práctica asentada"

Considerándolo como una "práctica asentada", la Contraloría General de la República finalmente no objetó la asistencia de Sebastián y Cristóbal Piñera, hijos del Presidente, a la gira realizada por Asia que los llevó a China y Corea del Sur.

En específico, el dictamen del ente regulador concluyó que se trata de una "práctica asentada en nuestro país" donde los Presidentes viajan "con miembros de su familia dentro de sus comitivas, como ha sucedido con el actual Primer Mandatario como con quienes lo han precedido", publica este sábado La Tercera.

"La incorporación de miembros de la familia del Presidente de la República a la comitiva que lo acompañó en la visita de que se trata se efectuó de acuerdo a una costumbre que, a esa fecha, no tenía una regulación específica que permitiera contrastarla con la situación fáctica en análisis", prosigue el organismo luego que en la oposicipón pidieran su pronunciamiento.

Respecto a la reunión en la que participaron los hermanos Piñera Morel con empresas del ámbito tecnológico, Contraloría expuso que en el informe entregado por la Subsecretaría General de la Presidencia confirmó la asistencia a este tipo de encuentros, pero precisó que "tales reuniones no tuvieron el carácter de 'actividades oficiales' organizadas por el Estado anfitrión, sino que se trató de actividades no oficiales arregladas por entidades distintas, siendo estas las que determinan a quienes invitar".

En cuanto a los gastos de los hijos del Presidente, el ente regulador confirmó que "dichas personas (...) fueron solventados de manera íntegra por los gobiernos anfitriones", debido a que ambos tuvieron la calidad de "invitados especiales de la visita de Estado", por lo que "tales costos fueron asumidos personalmente por dichos invitados, no generándose ningún cargo para las arcas fiscales".

"En consecuencia, conforme a la información entregada por la indicada Subsecretaría y no existiendo utilización de recursos públicos involucrados en materia de alojamiento y alimentación, no existen observaciones que manifestar de parte de este Órgano Contralor", puntualizó.

El requerimiento en Contraloría fue presentado por los parlamentarios Catalina Pérez (RD), Pablo Vidal (RD), Jorge Brito (RD), Giorgio Jackson (RD), Claudia Mix (Comunes), Gonzalo Winter (MA), Leonardo Soto (PS), Daniel Núñez (PC), Alejandro Navarro (País) y Jame Naranjo (PS).

Contraloría desestimó además los alegatos por la participación del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con la supuesta promoción de vinos con su nombre. "No se advierten las irregularidades denunciadas por los recurrentes", estimó el organismo que, además, remarcó que dicho vino no es propiedad del otrora Mandatario.

Asimismo, se refirió a la inclusión del empresario y dueño de Antofagasta Minerals, Andrónico Luksic en la gira, en desmedro de Codelco que no fue invitada a la gira por Asia, uno de los principales compradores del cobre chileno.

"La decisión de extender invitaciones a la aludida visita correspondía al Primer Mandatario, sin que le competa a la entidad fiscalizadora evaluar el mérito o conveniencia de lo que se determine en este aspecto", finalizó.