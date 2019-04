Cristóbal Piñera: Fui como oyente a reuniones no oficiales y sin ningún interés comercial

Cristóbal Piñera, uno de los hijos del Presidente, abordó la polémica en torno a su participación en una reunión con empresas tecnológicas chinas durante la gira por Asia en la que acompaña a su padre.

A través de su cuenta de Twitter, Piñera Morel afirmó que "a China fui a acompañar a mis padres, cubriendo todos mis gastos y sin costo para el Estado, y sólo participé como oyente en reuniones no oficiales y sin ningún interés comercial".

"El resto es parte de la pequeñez de la guerrilla política", agregó.

Piñera Morel se defendió así de las críticas por la participación junto a su hermano Sebastián en la gira presidencial por China.

Además, aclaró que Kauai Labs, de la cual aparece en su Linkedin como su gerente general, es una empresa en desarrollo, pero que no tiene nada que ver con la empresa de robótica estadounidense Kaua'i Labs, acusando confusión respecto a las críticas por su presencia en una reunión con empresas chinas del área.

Kauai Labs "es una sociedad q constituí para desarrollar proyectos Fintech (tecnología financiera) y Deportes en Chile, que aún no opera. Algunos medios la confundieron con una empresa de robótica de EEUU Kauai Labs, y a partir de ese error, aventuraron hipótesis sin ningún fundamento", planteó Piñera Morel en la red social.

A China fui a acompañar a mis padres, cubriendo todos mis gastos y sin costo para el Estado, y solo participe como oyente en reuniones no oficiales y sin ningún interés comercial. El resto es parte de la pequeñez de la guerrilla política — Cristobal Piñera (@pinera77) 29 de abril de 2019

Empresa homónima de Estados Unidos critica accionar de los hermanos Piñera Morel

Esta polémica no quedó hasta acá, pues desde Estados Unidos el fundador y CEO de Kaua'i Labs Scott Libert reaccionó ante esta nueva compañía chilena de dos de los hijos del Presidente Piñera y que tiene el mismo nombre de la suya.

"Nuestra compañía no está relacionada de ninguna manera con esta compañía en Chile y que las personas involucradas no han tenido la cortesía de contactarnos al respecto", planteó Libert en un foro especializado de empresas y estudiantes de robótica.

"Si bien la copia del nombre de nuestra compañía indica que estamos haciendo una diferencia clara en la robótica en todo el mundo, nos preocupa la confusión que crea entre nuestros clientes y no podemos dejar de preocuparnos por las intenciones de esta empresa", añade la declaración.

Además, el CEO manifestó duras críticas por la copia del nombre de la empresa, cuestionando el profesionalismo y poca rectitud.

"Si bien no es estrictamente ilegal que una empresa en un país extranjero use el mismo nombre que una compañía en Estados Unidos, creo que estaría de acuerdo en que definitivamente no está en el espíritu de profesionalismo amable para hacerlo a sabiendas", expresa el representante de la empresa.

"Para aquellos de ustedes que se inspiraron a crear su propia empresa como lo hemos hecho, los aliento a no seguir los pasos dados por estas personas en Chile. Hay una palabra hawaiana ('Pono') que significa 'rectitud' que guía nuestros pasos y creemos que las acciones de esta compañía chilena definitivamente son 'sin Pono'", concluye la declaración.

Por su parte, el Presidente Piñera regresa a Chile este martes, alrededor de las 09:00 horas, tras finalizar su gira por Asia.