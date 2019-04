Cuestionan presencia de hijos de Piñera en reunión con empresas tecnológicas chinas

La gira del Presidente Sebastián Piñera por China terminó con polémica luego de que los hijos del mandatario participaran, ayer domingo, en el encuentro con líderes de las principales empresas tecnológicas de China.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar ya que ambos hijos del Jefe de Estado, que viajaron en un avión de la FACh y son parte de la gira presidencial en el gigante asiático, forman parte del directorio de Kauai Labs, por lo que se ha puesto en duda su real interés por asistir a la gira.

El diputado Pepe Auth –parlamentario presente en la gira- calificó este hecho como "una imprudencia porque hay que decidir en qué calidad tú participas de una delegación presidencial; si participas como familia y acompañante vas a determinadas reuniones, y si participas como integrante activo vas a otras reuniones".

"No me gusta calificar, pero me parece imprudente", aseveró Auth.

"Los tiempos efectivamente han cambiado. Lo que antes era aceptable, hoy día parece no serlo", agregó el diputado Auth.

El diputado Auth, al ser consultado sobre si habló con el Presidente Piñera sobre este asunto, dijo que "efectivamente hubo una conversación privada. Él explicó por qué y cómo había sucedido eso, pero como es privado... No trató de convencerme respecto de si era o no prudente (la participación de sus hijos)."

Desde Chile, el senador Alejandro Guillier se sumó a las críticas remarcando que "cientos de jóvenes chilenos talentosos se quedaron en febrero sin becas para terminar sus doctorados, pero los hijos del Presidente Sebastián Piñera acceden a reuniones que generan oportunidades de negocio por el solo hecho de ser sus hijos. ¿Así entiende el mérito la derecha?".

Cabe señalar que durante la semana la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que la asistencia de los hijos del Mandatario a la gira por Asia respondía a que debía compartir con su familia."Somos autoridades las 24 horas del día, los siete días de la semana y tenemos familia y queremos estar con nuestras familias", aseguró la ministra.

Ambos forman parte del directorio de Kauai Labs, empresa de robótica que busca ingresar al mercado chino.

Esta gira le va a traer bien al país

En tanto el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD) -también presente en la gira-, le bajó el perfil a la situación y aseguró que la gira ha sido pensada en directo beneficio del país.

"Es una reunión de empresarios. Es una reunión que toma el Presidente...se ve extraño, sí, efectivamente, pero es una reunión de inversionistas, de empresarios chinos y chilenos, no sé cuál fue el rol (de los hijos del mandatario)", señaló Quintana.

El senador aseveró que "no he visto a nadie haciendo negocios en esta gira, más bien esto es pensando en el futuro del país. No me queda ninguna duda de que esta gira le va a traer bien al país, pero efectivamente esas cosas (la presencia de los hijos de Piñera) confunden", aseguró Quintana.

"Estos aspectos, en la gira en su totalidad generaron ruido, generaron una complejidad innecesaria y, de alguna manera, empaña una gira que fue exitosa. Yo creo que generó confusión, por supuesto a todos", señaló.

Asimismo, Quintana dijo creer que "estos temas se pueden regular, si es que Contraloría no tiene algún parámetro o estándar" en la actualidad.

La gira del Presidente Piñera por Asia continuará en Corea del Sur, país al que llegará hoy domingo durante las próximas horas, donde sostendrá reuniones políticas y a nivel tecnológico.

Fue una reunión abierta

Desde el Gobierno aseguraron que esta reunión fue abierta y que incluso participaron los parlamentarios invitados a la gira.

"El Presidente les contó lo que estábamos haciendo en Chile, los planes que teníamos para convertirnos en un país desarrollado y los invitó formalmente a invertir en Chile, a conocer Chile, a abrir operaciones en Chile; y a las empresas que ya están funcionando, hacer crecer sus inversiones en Chile", señaló la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.

La senadora UDI Ena Von Baer, que participa en la gira asiática, reaccionó en Corea del Sur y dijo creer "que esta es una polémica absolutamente artificial. Hay ciertos grupos de la oposición que siempre van a tratar de empañar todo aquello que haga el Gobierno para sacar el crecimiento económico de nuestro país y yo creo que lo relevante es que esta gira ha sido extremadamente exitosa en esa línea".