Viera-Gallo niega nepotismo en caso de Pablo Piñera: Se le nombró por sus condiciones

El ex embajador en Argentina José Antonio Viera-Gallo descartó en Cooperativa que exista nepotismo en el nombramiento de su sucesor, Pablo Piñera, por ser hermano del Presidente Sebastián Piñera, y defendió que fue designado por "sus capacidades".

El abogado expresó en conversación con Lo Que Queda de Día que la designación del director ejecutivo en la Cieplan "fue el reconocimiento a una prolongada carrera de servicio público".

Al ser consultado respecto a si hay nepotismo en el nombramiento de Pablo Piñera, Viera-Gallo aseveró que "yo creo que no. Sinceramente creo que a Pablo Piñera se le nombró por sus condiciones".

Incluso, sostuvo que "si él, al final, termina asumiendo, va a tener una buena embajada" en el país trasandino.

"No pienso que Pablo Piñera fue designado embajador por ser el hermano del Presidente. Él no lo necesita y no está en el espíritu suyo", indicó el histórico dirigente del PS.

Viera-Gallo también destacó que "se nombró a una persona de importancia porque la Embajada en Argentina tiene importancia para Chile".

Eso sí, reconoció que "la sociedad chilena, en un vasto espectro, tuvo una visión muy crítica (ante el nombramiento) tal vez por torpezas que cometió el propio Presidente Piñera cuando era candidato y criticó infundadamente, a mi juicio, la presencia de la senadora (Carolina) Goic en el Gobierno".

"El Presidente se equivocó esa vez. Todos los hermanos y las personas cercanas a la senadora Goic que estaban en el Gobierno habían llegado por sus méritos", defendió.

El Mandatario ratificó la tarde de este martes la polémica designación de su hermano, aunque confirmó que no viajará a Buenos Aires a asumir su cargo hasta que la Contraloría General de la República se pronuncie respecto a su nombramiento.