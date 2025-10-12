Familia de Julia Chuñil protestó en Santiago: "La asesinaron por proteger bosque nativo"

En conmemoración del Día del Encuentro de Dos Mundos se realizó este domingo la "Marcha por la Resistencia de los Pueblos", convocatoria que tuvo su punto de inicio en la Plaza Benjamín Vicuña Mackenna, ubicada a un costado del Cerro Santa Lucía, en el centro de Santiago.

El acto fue convocado por organizaciones pertenecientes a la Mesa Unión de los Pueblos 12 de octubre, que abarca a entidades de distintos territorios y pueblos indígenas.

La familia de Julia Chuñil, activista medioambiental mapuche de 73 años que desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos, se hizo presente y su nieta, Lyssette Sánchez, fue enfática en denunciar que su abuela fue asesinada y quemada, como apuntan los más recientes antecedentes conocidos públicamente respecto al caso.

"Viajé desde Máfil para alzar aquí la voz por mi abuela", dijo Sánchez.

"A mi abuela la asesinaron por el solo hecho de proteger tierras ancestrales: un bosque nativo donde hay flora y fauna hermosa, donde hay hierbas medicinales, lo cual ella amaba de la tierra", afirmó.

"Lamentablemente, mi abuela es víctima del Estado y de los empresarios grandes; empresarios de otros países que, como no pueden hacerlo en sus países, vienen a invadir nuestros territorios", denunció.

La investigación sobre la desaparición de Julia Chuñil se mantiene reservada y la familia ha criticado la aparente falta de avances. Ha pedido que sea reasignada a la Fiscalía Regional de Aysén y llamado a movilizarse el 8 de noviembre, día en que se cumple un año de su extravío.

El sector de Cerro Santa Lucía se encuentra con el tránsito suspendido, mientras que la marcha iniciará en ese punto para culminar en el sector de Los Héroes.