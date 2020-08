Celestino Córdova hizo contrapropuesta al Gobierno y esta noche decide si va a huelga seca

Tras la postergación anunciada el fin de semana, las voceras de Celestino Córdova informaron que el machi presentó una contrapropuesta al Gobierno y esperará hasta el término de esta jornada para resolver, de manera definitiva, si comienza una huelga seca.

A las afueras de Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde permanece -tras 106 días de huelga de hambre- el condenado por el asesinato del matrimonio Luchsinger, sus representantes invitaron al Ejecutivo a "seguir dialogando", pero con un plazo perentorio de pocas horas.

"Sigamos conversando, sigamos dialogando. Sin duda esta situación la vamos a destrabar a partir de este diálogo, de este entendimiento y de refrendar lo que ya ha estado en acuerdo. Valoramos lo que hasta ahora hemos podido avanzar en el diálogo, pero nuestro lamien Celestino solicita mayor amplitud, mayor flexibilidad para poder llegar a un buen entendimiento de todas las partes", explicó la vocera Cristina Romo.

La portavoz indicó que Córdova envió una "última propuesta, una contrapropuesta" a lo ofrecido por el Ejecutivo, y sin entrar en mayores detalles, señaló: "Hemos bajado de meses a días" la demanda del condenado para salir de prisión y dirigirse a su rehue a realizar labores espirituales.

El domingo por la mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín (UDI), explicó que el Gobierno hizo el jueves 13 de agosto -tras un diálogo de dos meses- una propuesta formal de ocho puntos (ver archivo adjunto) a Córdova y su círculo de apoyo. El viernes él, personalmente, conversó con el machi y le ofreció la salida al rehue por algunas horas "por razones espirituales", tal como ya se realizó en 2018, tras otra huelga de hambre de 60 días.

"Esa propuesta el machi no la respondió inmediatamente. Él quería permanecer en su rehue por meses, pero no hay ninguna autoridad ni del Gobierno ni de los tribunales que pueda autorizar lo que él solicita", dijo Larraín, recordando el fallo de la Corte Suprema que la semana pasada desestimó dicha petición, como ya había hecho antes la Corte de Apelaciones de Temuco.

"Va a depender del gesto del Gobierno"

"Hoy el Gobierno nuevamente tiene la oportunidad: nuestro lamien ha hecho el gesto de seguir esperando un pronunciamiento definitivo del Gobierno, pero también queremos señalar que esta situación no se puede seguir alargando. Eso por eso que estamos viviendo las últimas horas, definitivas: el lamien, al final de este día, va a definir, en forma definitiva, si inicia o no huelga seca. Va a depender del gesto del Gobierno para poder avanzar", señaló Cristina Romo.

En las afueras del Hospital Intercultural de Nueva Imperial permanecen unas 350 personas que, durante esta tarde, participaron de una rogativa indígena. El ambiente es tenso, de nerviosismo y con cierta hostilidad hacia los medios de comunicación, contó el periodista Claudio Arévalo, corresponsal de Cooperativa.

"Algunas de las solicitudes no le corresponde al Gobierno", insistió Bellolio

Más temprano, el ministro vocero, Jaime Bellolio, había sostenido que "el Gobierno nunca ha dejado de tener diálogo con la vocería de Celestino Córdova. Se ha planteado una propuesta y, como ha dicho el ministro de Justicia, esa es la propuesta final, no porque no tengamos la intención de seguir dialogando, sino que porque algunas de las solicitudes que ha hecho la vocería no le corresponde al Gobierno".

"Al Gobierno lo que le corresponde son materias en orden del Ministerio de Justicia y de Gendarmería, beneficios carcelarios, pero tienen que también cumplirse ámbitos de Estado de derecho e igualdad ante la ley que nosotros, como Gobierno, no podemos saltarnos", insistió.