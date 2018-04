Defensa de Celestino Córdova presentó nuevo recurso de amparo a favor del machi

El abogado que defiende a Celestino Córdova, Jorge Guzmán, presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco, luego de recibir un informe de Gendarmería que contiene, a juicio del profesional, palabras racistas contra el machi.

El comunero mapuche, único condenado por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en enero de 2012, cumplió 100 días en huelga de hambre este domingo, por lo que se encuentra internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

En tanto, el intendente de La Araucanía, Luis Mayol, apuntó que no se sentará a conversar con el machi mientras mantenga la medida de presión, lo que fue criticado por una de las médicos que atiende al comunero, Aylin Curihual.

La profesional sostuvo que "es muy triste la situación, que una persona para poder ejercer su religión tenga que llegar a estos extremos, si finalmente son sus creencias, su cultura, su arraigo, es su esencia, así lo entendemos los médicos que lo estamos atendiendo".

Curihual añadió que "en todo momento ha demostrado de que es una necesidad vital para él ir a su rewe. Si el Gobierno no quiere interceder, no quieren transar, me pregunto dónde están los valores del Gobierno".

En la misma línea, Carlos Oliva, de la Comisión Ética contra la Tortura, dijo que "nosotros lo vemos (a Córdova) firme en su decisión, no vemos que dé marcha atrás, lo que nosotros queremos es que se abra una puerta en el Gobierno para lograr dialogar y buscar una salida a esto".

El personero también realizó un llamado al Gobierno: "Basta de gallitos, basta de soberbia, basta de orgullo, aquí hay que pensar también en el lado humano, el machi es una persona como todas, no perdió sus derechos, sólo ha perdido la libertad".