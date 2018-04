Ex líder político de la CAM fue formalizado por daños en toma de la Conadi en Cañete

José Huenchunao, ideólogo de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en los inicios de la organización, en 1997, fue formalizado por el delito de daños en el marco de la ocupación de las oficinas de la Corporación Nacional Indigena (Conadi) de Cañete registrada en junio de 2017, instancia en la que visibilizaron su malestar por el maltrato al que son sometidos los niños mapuche por el Estado, según consignaron esa vez.

Huenchunao llegó al estrado luego de ser detenido en la Región Metropolitana por personal de la PDI a raíz de una orden emanada por el tribunal cañetino, por no presentarse a declarar con anterioridad.

El defensor penal público jefe de Cañete, Javier Pereira, dijo que "él no se había presentado a su citación, toda vez que no le habrían llegado nunca las notificaciones. Por la misma razón ignoraba la existencia de esta causa y por eso no se había presentado".

El jurista enfatizó que "nos llama la atención el operativo de Gendarmería, una excesiva cantidad de funcionarios, mi representado engrillado en un primer momento de pies y manos cuando se trata de una persona mayor, que no registra antecedentes penales y que iba a ser formalizado por un ilícito de poca envergadura como lo es el delito de daños. Esto se da únicamente por su calidad de mapuche".

Huenchunao fue dejado en libertad, con la medida cautelar de firma mensual en la subcomisaría de Tirúa, por un plazo de dos meses, tiempo destinado para la investigación.