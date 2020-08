Gobierno tras acuerdo con Córdova: "Siempre el diálogo es mejor que el conflicto, la violencia y el enfrentamiento"

El ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), valoró esta tarde la decisión del machi Celestino Córdova de deponer su huelga de hambre de 107 días, y declinar el inicio de una huelga seca.

"Acabo de terminar una conversación con el machi Celestino Córdova, quien me ha manifestado que ha aprobado la propuesta que ha hecho el Gobierno para resolver esta situación y así deponer la huelga de hambre", dijo Larraín.

"Quiero valorar esta decisión, en particular porque nos preocupa siempre las personas que toman este camino: las huelgas de hambre causan deterioro en la salud de las personas, y para el Estado, que tiene la custodia de estas personas, es un primer deber el de preocuparse que estas personas tengan la salud y cuiden su vida como corresponde. Por eso, para nosotros es un motivo de satisfacción que se haya puesto fin a esta huelga de hambre", remarcó el ex senador UDI.

Larraín destacó que esta crisis "ha permitido abrir un proceso de diálogo que es el que ha logrado alcanzar esta solución, esta propuesta que hemos hecho, y que demuestra que quizás, en las situaciones más complejas y difíciles, siempre el diálogo es el mejor camino, el diálogo (es mejor) a la violencia, conflicto y el enfrentamiento. Sobre todo en una zona como La Araucanía, donde hay tanta complejidad, tantos conflictos que se arrastran históricamente, dar una señal en un ámbito circunscrito como en el tema penitenciario de que es posible, a pesar de las diferencias y las discrepancias, encontrar acuerdos es una fórmula muy razonable de solucionar los problemas que ahí se viven".

Esta es la carta enviada de parte del @MinjuDDHH al machi celestino Córdova. Estado de Derecho y diálogo son los ejes claves durante este proceso pic.twitter.com/n1Oh6DG0da — Sebastián Valenzuela (@Sebavalenzuela_) August 18, 2020

"Así se construyen los países"

El titular del Minju enfatizó que, "para alcanzar la paz, el único camino posible es el del diálogo. Nosotros no creemos en la violencia, creemos que construir un Estado de Derecho democrático supone superar las diferencias por el camino del diálogo".

"El diálogo supone respeto, buena fe, generar confianza, para así poder ir construyendo puentes que permitan resolver los problemas", recalcó Larraín.

"Ha sido muy importante este proceso de escucha, de respeto, de buena disposición, para así avanzar y construir una propuesta que ha sido elaborada en un proceso donde hemos podido escuchar a mucha gente, que nos ha permitido dar una solución (...) Así creemos que se construyen los países: a veces por el camino largo del diálogo, pero que es el único que finalmente da frutos", reafirmó.

"Demasiados años de desconfianza y desconocimiento"

Larraín indicó que, sin perjuicio del acuerdo firmado con Celestino Córdova, siguen adelante las conversaciones con los otros presos mapuche que están en huelga de hambre en Angol y Lebu: "Esperamos ojalá muy luego poder también alcanzar también una solución que les resulte satisfactoria".

En este punto, admitió que parte del problema en la macrozona sur "tiene que ver con demasiados años acumulados de desconfianza y falta de reconocer la especificidad cultural de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche, en nuestras instituciones".

"Es cierto que el machi quiso que le autorizaran cumplir su pena en el rehue, pero, como lo hemos señalado, eso no está dentro de nuestra competencia y los tribunales ratificaron que eso no era posible". La solución alcanzada, destacó el ministro, no pasa a llevar sentencias judiciales y, desde ese punto de vista, tampoco supone estar avalando una desigualdad ante la ley, cerró.

MInistro @HernanLarrainF se refiere al acuerdo alcanzado pic.twitter.com/WvFwI4i5gI — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) August 18, 2020

INDH, Colegio Médico y Acnudh serán garantes del acuerdo

Desde el Colegio Médico, su presidenta Izkia Siches destacó el acuerdo alcanzado, agradeciendo "el trabajo comprometido de las entidades que han contribuido a ello, entre ellos, nuestro Vicepresidente Dr. Patricio Meza y Departamento de Derechos Humano".

A su vez, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, valoró el acuerdo alcanzado "que se debió a la buena fe con la que actuaron todos los que participaron en este diálogo".

"El INDH, junto con el Colegio Médico y la Oficina Regional para América Latina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, seremos garantes de este acuerdo. Sin embargo, todo no nos debe hacer olvidar un conjunto de incumplimientos de los DD.HH. que existen en las relaciones del Estado y la sociedad chilena y los pueblos indígenas, relativos a la no discriminación, a la participación política, a los derechos territoriales, lingüisticos y culturales, los cuales hay que abordar en su integridad y en armonía con los derechos de todos", aseveró.

De momento, comuneros de Angol mantienen huelga de hambre

Respecto a los ocho comuneros que llevan más de 100 días en huelga de hambre en Angol, sostienen que su petitorio es más amplio que el que tenía el machi y, por ahora, se mantendrán con la medida de presión.

Según una resolución de la Corte Suprema, Gendarmería está posibilitada para poder trasladarlos al Hospital Intercultural de Nueva Imperial. La defensa de los comuneros remarcó que el traslado no necesariamente implica optar por la alimentación forzosa.