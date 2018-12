Huenchumilla: La sociedad chilena tiene un problema cultural de no aceptar su origen

El senador DC Francisco Huenchumilla aseguró que uno de los factores clave que impiden la solución del conflicto entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena es, de parte de esta última, el desconocimiento o la negación de sus orígenes indígenas.

"La sociedad chilena mayoritariamente estima que es descendiente de europeos. Cuesta aceptar que hay una población que en un 80 por ciento tiene raíces indígenas", dijo Huenchumilla al diario La Segunda.

"Es un problema cultural: no aceptar sus orígenes, no aceptar que el Estado chileno se formó cuando los mapuches ya interactuaban con el Estado español. Esa historiografía no quiere ser aceptada", remarcó el ex intendente de La Araucanía.

"¿Por qué un pueblo le va a imponer a otro pueblo su manera de ser? Puede imponerlo por las armas. Los romanos destruyeron Cartago y pasaron el arado. Pero ni los incas, ni los españoles ni los chilenos pudieron hacer eso con los mapuches, así que tienen que aceptarlos", advirtió, antes de insistir en que "este país necesita un cambio cultural, (porque) es muy racista y muy clasista".

"Identidades distintas"

Huenchumilla explicó que el mapuche y el chileno "son pueblos con identidades distintas".

"En los mapuches hay una formación, una historia, una visión de la vida distinta. La visión judeocristiana tiene al hombre al centro de la creación, en cambio el mundo indígena tiene una cosmovisión en que es el hombre y la naturaleza, no concibe al ser humano sin su entorno", señaló.

En Chile "primero fue el Estado y luego la nación"

El legislador apuntó además que, desde el punto de vista histórico, "el concepto de nación surge con la Revolución Francesa. Antes la soberanía era de los reyes. Luego la soberanía residió en la gente, la nación".

"¿Qué es la nación? El sentimiento de pertenecer a un pueblo con historia, con religiosidad, con cosmovisión. Cuando Chile se independiza de España, formamos un Estado, pero antes no existía la nación chilena. El Estado la crea. Cito a Mario Góngora, que tiene la misma tesis. Primero fue el Estado y luego la nación. En Alemania, fue primero la nación alemana y después el Estado. Pero hoy ya no se habla de una nación y hoy se habla de la autodeterminación de los pueblos, dentro de las fronteras del Estado. Lo dice Naciones Unidas. Ahora, reconozco que no es un tema sencillo", comentó.

"Los mapuche no tienen interés en un Estado propio"

"El pueblo mapuche nunca tuvo Estado. Hay otras sociedades indígenas que lo tuvieron: los incas, los aztecas. Los mapuche no tuvieron Estado ni tienen interés en tener un Estado propio. Su ADN es la dispersión, la territorialidad, los clanes familiares. Tienen una manera distinta de hacer política. Que no tengan Estado no significa que no puedan hacer política y que no tengan Estado no significa que no tengan derechos. Además las normas de Naciones Unidas impiden la autonomía quebrantando las fronteras. Eso el mundo mapuche lo tiene claro", afirmó.