Huenchumilla: No habrá solución en La Araucanía si el Presidente no encara a fondo el problema

Ante el recrudecimiento de la crisis en la Región de La Araucanía, el senador por esa zona Francisco Huenchumilla (DC) afirmó este martes en Cooperativa que no habrá cese a la violencia mientras el Estado no atienda el conflicto que subyace detrás de cada hecho y recalcó que para aquello "debe haber la decisión política del Presidente de la República".

"Ningún ministro, de Interior para abajo, menos los intendentes, va a resolver este tema si es que el Presidente no toma la decisión política de encarar a fondo el problema de La Araucanía, y eso lamentablemente no ha existido. Mientras el número uno no se ponga las pilas, no vamos a avanzar", dijo el congresista mapuche y ex intendente de la zona en Lo Que Queda del Día.

"Todos los presidentes se lo han propuesto a la hora de ser candidatos presidenciales, pero después resulta que seguimos en lo mismo y por eso es que recurrentemente lo que sucedió ahora ha sucedido en los últimos años. Esta es una crónica anunciada de lo que viene y seguramente va a seguir si es que no hay una solución de fondo", recalcó.

La principal traba por la que el llamado conflicto mapuche no se soluciona, según las comunidades de este pueblo originario, es la falta de aplicación del artículo 169, que Chile suscribió ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se reconoce a los pueblos originarios y sus derechos. Entre ellos el reconocimiento de lo que se consideran sus tierras ancestrales y la obligación de que los indígenas participen de las decisiones que el Gobierno tome en la zona, algo que señalan que no ha ocurrido hasta el momento.

LAS EXPRESIONES DE PÉREZ EN TEMUCO "SUPONEN UN PREJUICIO"

El senador Huenchumilla también criticó el tenor que tuvo la visita del nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI), a Temuco la semana pasada, donde aseguró que en Chile "no hay presos políticos" y que existe "evidencia" de que en la zona operan grupos con "capacidad militar".

"Me parece bien como ministro inmediatamente venga a una zona complicada, como es La Araucanía, que problablemente es la región más complicada, pero lo que no me pareció prudente es que califique a la región como buenos y malos. Eso implica un juicio lapidario respecto de una situación que muchas veces están investigando los tribunales", aseguró el legislador falangista.

"Esas expresiones suponen un prejuicio respecto de lo que sucede en La Araucanía y el ministro debe entender que aquí hay un problema político y que requiere de la intervención del Estado para su solución", insistió.

El ministro del Interior remarcó este martes que él no fue a La Araucanía "a provocar a nadie", ante los hechos de violencia en los últimos días tras su visita a la zona. "Soy absolutamente antirracista; todos los gritos que tengan una connotación racista, vengan de donde vengan, son rechazados", aseguró.