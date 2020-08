La diputada comunista Karol Cariola llegó este lunes al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, a horas del plazo "definitivo" anunciado por Celestino Córdova para iniciar una huelga seca, y dijo que le solicitará "que no sacrifique su vida".

Cariola explicó que "representantes del pueblo mapuche" le pidieron oficiar como "una de las garantes de las conversaciones que lleva el machi Celestino Córdova con el Gobierno de Chile".

"Agradezco la confianza que en mí depositan las comunidades del pueblo mapuche que me han contactado. Es un honor que representantes de este pueblo, al que respeto profundamente, me vean como garantía de credibilidad frente al Gobierno", expresó.

"He venido hasta Nueva Imperial porque tengo la convicción de que este conflicto no nos puede seguir cobrando más vidas, y que hoy en la situación en que se encuentra nuestro país, la agudización de este conflicto nos haría un gran daño", explicó.

"Por ello, he venido hasta Nueva Imperial a pedirle encarecidamente al machi Celestino Córdova que no sacrifique su vida. Así también le pido al Gobierno que haga un último esfuerzo para salvar la vida del machi y no empeorar aún más este conflicto", argumentó la parlamentaria.