Ministro Larraín: "Ninguna autoridad de Gobierno puede autorizar lo que el machi solicita"

El ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), aseguró este domingo que "ninguna autoridad de Gobierno puede autorizar lo que el machi Celestino Córdova solicita" para deponer su huelga de hambre de más de 100 días y no iniciar una huelga seca.

En una conferencia de prensa, flanqueado por el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela; y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, Larraín enfatizó además que la propuesta que él personalmente le formuló a Córdova el viernes por la tarde es "la propuesta final" que realizará el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones y como resultado de un proceso de diálogo de más de dos meses.

Larraín explicó que en dichas conversaciones ha participado, además del Ministerio, Gendarmería, la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico; todo en la comprensión de que "ésta es una situación compleja" y existe una necesidad de "dar cuenta de la realidad de las personas de origen mapuche en el sistema carcelario".

El secretario de Estado reiteró -como ya hizo su Ministerio el viernes en la noche-, que el jueves 13 de agosto se le planteó a Córdova una propuesta formal de ocho puntos (ver archivo adjunto), a la que un día después se le añadió una oferta extraordinaria: salir de prisión por algunas horas para dirigirse a su rehue, tal como se efectuó el año 2018, tras otra huelga de hambre, de 60 días, del condenado por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.

"El viernes, personalmente, conversé con el machi y le ofrecí la visita a su rehue por razones espirituales (...) Esa propuesta el machi no la respondió inmediatamente, él quería permanecer en su rehue por meses, pero no hay ninguna autoridad ni del Gobierno ni de los tribunales que pueda autorizar lo que él solicita", dijo Larraín, recordando el fallo de la Corte Suprema que esta misma semana desestimó dicha petición, como ya había hecho antes la Corte de Apelaciones de Temuco.

"Para nosotros, ésta es la propuesta final: los ocho puntos y la visita al rehue, que no se ha cambiado ni retirado. Necesitamos que el machi nos diga si le parece bien la propuesta. Es lo que falta, no hemos tenido una respuesta definitiva", expresó el ex senador.

"Hemos hecho un proceso limpio"

El ministro de Justicia afirmó que el Gobierno ha afrontado este asunto "con la mayor preocupación y seriedad posible", con un "enfoque de derechos"; en un "diálogo honesto, transparente, de buena fe", en miras a "asegurar la vida" de Córdova y otros huelguistas de hambre mapuche.

"Hemos hecho un proceso limpio, claro, preciso (...) Nosotros hicimos nuestra parte del trabajo, ahora les toca a ellos", dijo Larraín en alusión al machi y su grupo de apoyo.