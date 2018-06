We Tripantu: Diputados buscan declarar feriado el 21 de junio por Año Nuevo Mapuche

Un grupo de parlamentarios de diversos sectores políticos, a través de un proyecto de ley, buscan que el día 21 de junio sea declarado Feriado Nacional en conmemoración del Año Nuevo Mapuche, a partir del año 2019.

Justo cuando el hermiferio sur le da la bienvenida al solsticio de invierno austral, cada año -entre el 21 y 24 de junio- el Pueblo Mapuche celebra el We Tripantu o wüñoy Tripantu​, fecha que marca el nuevo año para los pueblos indígenas de nuestro país.

De acuerdo a la tradición, dicha jornada marca el comienzo para un nuevo periodo agrícola, por lo que es recibido con rituales y ceremonias de renovación y purificación.

En este contexto, la diputada socialista Emilia Nuyado -la primera parlamentaria de origen mapuche huilliche- explicó que "nos hemos reunido en las distintas bancadas para presentar un proyecto de ley que declara el día 21 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, pero estableciéndose un feriado".

"El día 24 de junio se reconoció vía un decreto, en la Administración del Presidente Eduardo Frei (Ruiz-Tagle, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas) y, sin embargo, ahora queremos establecerlo como un día de reconocimiento a la espiritualidad, a la cultura ancestral, de nuestros diversos pueblos, y a reconocer en derechos a las primeras naciones, instalarlo en un rango constitucional", detalló.

Por su parte, la diputada de Renovación Nacional Aracely Lauquén dijo que "fechas como estas, tienen un simbolismo tan arraigado en nuestra identidad, en nuestra historia, hoy día los pueblos originarios no son propiedad de ningún sector político, no lo son la cultura, no lo son la pobreza, no son las comunidades indígenas".

"Por lo tanto, desde Chile Vamos, estamos apoyando este proyecto de ley porque creemos importante que se realce el significado de una fecha tan importante y emblemática como lo es este 21 de junio", comentó la legisladora.

Alihuen Antileo, de la Plataforma Política Mapuche, destacó que "lo que nosotros hacemos desde hace décadas es conmemorar este día en comunidades, en asociaciones, etcétera, por lo tanto, para nosotros es un reconocimiento y una reparación a la negación de nuestras culturas, a la negación de nuestra religión, a la negación de nuestras autoridades tradicionales, como machis".

Por lo tanto, apuntó Antileo, "en este día nosotros renovamos nuestro compromiso con la naturaleza, como deberían ser las sociedades y las culturas".

La moción abarca al pueblo mapuche, además de otros ocho pueblos originarios en Chile.